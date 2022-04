ΜΜΕ Τουρκίας: «Αγόρασε την Γκέζτεπε ο Αμπράμοβιτς»

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Τουρκία ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αγόρασε την Γκέζτεπε και μέχρι την Παρασκευή (8/4) αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

O Ρόμαν Αμπράμοβιτς μπορεί να αναγκάζεται να πουλήσει την Τσέλσι, όμως δεν θα μείνει εκτός ποδοσφαιρικού παιχνιδιού. Ο Ρώσος ολιγάρχης βρισκόταν σε επαφές εδώ και μέρες για την αγορά της Γκέζτεπε και σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Τουρκία η υπόθεση κατέληξε σε «happy ending», ο Αμπράμοβιτς αγόρασε το τουρκικό κλαμπ και μέχρι την Παρασκευή (8/4) αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου, Μεχμέτ Σεπί έχει πει στο στενό του περιβάλλον για το deal με τον 55χρονο μεγιστάνα, επισημαίνοντας: «Μετά από οκτώ χρόνια, έπρεπε να εγκαταλείψω το κλαμπ που αγαπώ τόσο πολύ. Αλλά νιώθω άνετα γιατί το έδωσα σε ασφαλή χέρια».

🚨#BREAKING According to the Turkish news, Chelsea's owner Roman Abramovich bought the Turkish Super Lig team Göztepe. An official announcement is expected by Friday.#Göztepe #CFC #Abramovic #NaijaBet #SuperLig #WhatsApp NIMC Ponzi pic.twitter.com/8oCXlNGDCt