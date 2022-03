Η βρετανική κυβέρνηση άναψε το «πράσινο φως» στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να βάλει 30 εκατομμύρια λίρες στα ταμεία της Τσέλσι για τα λειτουργικά έξοδα του συλλόγου.

Βαθιά οικονομική «ανάσα» έδωσε στην Τσέλσι η βρετανική κυβέρνηση και την έβγαλε προς το παρόν από το αδιέξοδο. Εκτός από την εξασφάλιση ειδικής άδειας για την έκδοση και πώληση εισιτηρίων για τους αγώνες εντός και εκτός αγγλικών συνόρων ο Μπόρις Τζόνσον έδωσε δικαίωμα στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να επέμβει στα οικονομικά του κλαμπ.

Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση έδωσε έγκριση στον Ρώσο μεγιστάνα να βάλει 30 κατομμύρια λίρες στα ταμεία των πρωταθλητών κόσμου, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τα καθημερινά έξοδα του συλλόγου, ώστε οι «Μπλε» να γλιτώσουν την χρεοκοπία. Με αυτό το ποσό οι Λονδρέζοι θα μπορούν να καλύψουν το μηνιαίο μισθολογίο ύψους 28 εκατομμυρίων λιρών, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα θα καλύψουν τα περαιτέρω λειτουργικά έξοδα μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης του συλλόγου.

A DCMS statement earlier detailed the amendments to a licence that allow Chelsea to sell tickets. It didn’t mention section 10.3, which now enables the Abramovich-owned parent company to pump £30million into the club accounts to keep them afloat.