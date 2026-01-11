Τρομερό φινάλε στο πρώτο μέρος του Clasico με 4 γκολ στα τελευταία λεπτά.

Συγκλονιστικό το φινάλε στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του ισπανικού Super Cup, με το ματς να είναι 0-0 μέχρι το 36' και εν συνεχεία να γίνεται 2-2 μέχρι την ανάπαυλα, με τις δύο ομάδες να χαρίζουν απλόχερα θέαμα στην Τζέντα!

Στο 36' ο Ραφίνια, μετά από λάθος στη μεσαία γραμμή της Ρεάλ Μαδρίτης, πήρε την μπάλα και με ένα τρομερό σουτ από την αριστερή γωνία, νίκησε τον Κουρτουά και έδωσε το προβάδισμα για την Μπαρτσελόνα στον μεγάλο τελικό.

Στο 45΄+1' οι Μερένγκες ισοφάρισαν με τον Βινίσιους που με αλλεπάλληλες προσποιήσεις, προσπέρασε τους αντιπάλους του και σημείωσε το 1-1. Δύο λεπτά αργότερα ο Λεβαντόφσκι ανέκτησε το προβάδισμα με λόμπα γράφοντας το 2-1. Η εναλλαγή στο σκορ δεν σταμάτησε εκεί και στο 45΄+6' ο Γκονθάλο Γκαρθία έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα διαμορφώνοντας το 2-2 του α' ημιχρόνου!