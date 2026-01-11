Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Clasico στο Super Cup Ισπανίας, με τη Μπαρτσελόνα να κατεβαίνει με όλα της τα όπλα απέναντι στη Ρεάλ που έχει στον πάγκο τον Κιλιάν Μπαπέ.

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο δεύτερο Clasico της φετινής σεζόν, με τις δυο τους να κοντράρονται στον τελικό του Super Cup Ισπανίας που διοργανώνεται στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα οι δυο προπονητές έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους για το μεγάλο ντέρμπι. Συγκεκριμένα ο Χάνσι Φλικ επέλεξε όλα τα βαριά χαρτιά για το αρχικό σχήμα, με την τριπλέτα Γιαμάλ, Ραφίνια και Λεβαντόφσκι να δεσπόζει στην επιθετική γραμμή.

Αντίθετα ο Τσάμπι Αλόνσο προέβη σε μια μεγάλη υποχώρηση. Παρά το γεγονός πως ο Κιλιάν Μπαπέ πήρε το πράσινο φως από το ιατρικό επιτελείο για να ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία, ο Ισπανός τεχνικός αποφεύγει τα ρίσκα και τον έχει στον πάγκο.

Τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα θα πάρει ο νεαρός Ισπανός φορ, Γκονζάλο Γκαρθία, ο οποίος θα βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης συνεπικουρούμενος από τους Βινίσιους και Ροντρίγκο.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ, Πέδρι, Ντε Γιόνγκ, Γιαμάλ, Ραφίνια, Φερμίν Λόπεθ, Λεβαντόφσκι

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Καρέρας, Χάουσεν, Ασένθιο, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο, Βινίσιους, Γκονζάλο Γκαρθία