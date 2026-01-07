Μπαρτσελόνα - Μπιλμπάο: Τα 4 γκολ των Καταλανών στο πρώτο ημίχρονο
Η Μπαρτσελόνα παραδίδει μαθήματα επιθετικού ποδοσφαίρου.
Η ομάδα του Χάνσι Φλικ στον ημιτελικό του Super Cup ήταν καταιγίδα στο πρώτο ημίχρονο και προηγείται 4-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε!
Οι Καταλανοί πέτυχαν τέσσερα γκολ από το 22' έως το 38'
Στο 22' η μπάλα στρώθηκε στον Φεράν Τόρες και ο Ισπανός με σουτ άνοιξε το σκορ.
Στο 30' ο Ραφίνια έκανε το γύρισμα στην περιοχή για τον αμαρκάριστο Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος με υπέροχο πλασέ άφησε άγαλμα τον Ουνάι Σιμόν για το 2-0.
Στο 34' ο Μπάρτζι απέφυγε τον αντίπαλό του, έκανε το διαγώνιο σουτ και νίκησε τον Ουνάι Σιμόν για το 3-0.
Στο 38' ο Ραφίνια υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή και με έναν «κεραυνό» έγραψε το 4-0.
