Η Μπαρτσελόνα έβαλε τέσσερα γκολ στην Αθλέτικ Μπιλμπάο από το 22' έως το 38'

Η Μπαρτσελόνα παραδίδει μαθήματα επιθετικού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ στον ημιτελικό του Super Cup ήταν καταιγίδα στο πρώτο ημίχρονο και προηγείται 4-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε!

Οι Καταλανοί πέτυχαν τέσσερα γκολ από το 22' έως το 38'

Στο 22' η μπάλα στρώθηκε στον Φεράν Τόρες και ο Ισπανός με σουτ άνοιξε το σκορ.

Στο 30' ο Ραφίνια έκανε το γύρισμα στην περιοχή για τον αμαρκάριστο Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος με υπέροχο πλασέ άφησε άγαλμα τον Ουνάι Σιμόν για το 2-0.

Στο 34' ο Μπάρτζι απέφυγε τον αντίπαλό του, έκανε το διαγώνιο σουτ και νίκησε τον Ουνάι Σιμόν για το 3-0.

Στο 38' ο Ραφίνια υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή και με έναν «κεραυνό» έγραψε το 4-0.