Βινίσιους: «Όλοι προσπαθούν να τσακωθούν μαζί μου για να είναι στον Τύπο»

Έφυγε από το Ριάντ ευτυχισμένος, με έναν ακόμη τίτλο, μια ακόμη νίκη επί της Μπαρτσελόνα και με το βραβείο του καλύτερου παίκτη στον τελικό, στον οποίο πέτυχε τρία γκολ αλλά οι αντιδράσεις του απασχόλησαν ξανά...

Ο Βινίσιους Τζούνιορ ήταν καθοριστικός για τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάκτηση του Super Cup κόντρα στην Μπαρτσελόνα (4-1) με δύο γκολ σε εννέα λεπτά και τελικά χατ τρικ! «Είμαι πολύ χαρούμενος με τον τίτλο, τα γκολ και το παιχνίδι που παίξαμε. Όπως έχω πει σε όλες τις συνεντεύξεις, θέλω να ευχαριστήσω τον φυσιοθεραπευτή στο σπίτι μου. Τους φυσιοθεραπευτές και τους γιατρούς στη Μαδρίτη. Στους συμπαίκτες μου, τον προπονητή και το προπονητικό επιτελείο, που μου έδωσαν την αυτοπεποίθηση να φτάσω στην καλύτερη εκδοχή μου. Παρόλο που δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί, επειδή έχω παίξει μόνο τρία παιχνίδια», ανέφερε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Μάλιστα ο Βραζιλιάνος ρωτήθηκε και για τον Κιλιάν Μπαπέ και απάντησε λέγοντας πως: «Πρέπει να μιλήσεις με τον πρόεδρο. Έχουμε 25 παίκτες για να κάνουμε το καλύτερο για αυτόν τον σύλλογο. Θα γιορτάσουμε, αλλά σήμερα θα επιστρέψουμε στη Μαδρίτη και θα σκεφτούμε το Κύπελλο».

Σχετικά με το βραβείο του MVP δήλωσε: «Ο προπονητής είναι πάντα εκεί για να με βοηθήσει. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Να κάνω τα πάντα για να κερδίζω. Καταλήγω να θυμώνω τους άλλους. Κι εγώ και οι συμπαίκτες μου. Πρέπει να βελτιωθώ, αλλά πρέπει να συνεχίσω σε αυτή τη γραμμή. Είμαι πολύ λυπημένος. Όλοι θέλουν να τσακωθούν μαζί μου γιατί όλοι ξέρουν ότι θα εμφανιστεί στον Τύπο. Ο Βινίσιους έκανε αυτό ή εκείνο... Προσπαθώ να είμαι ήρεμος και συγκεντρωμένος στο παιχνίδι για να μπορέσω να κάνω το καλύτερο για τους συμπαίκτες μου. Δεν είμαι άγιος. Μιλάω πάρα πολύ και κάνω ντρίμπλες που δεν πρέπει να γίνονται. Αλλά είμαι εδώ για να βελτιώνομαι και να δίνω το παράδειγμα στα παιδιά. Ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου με διδάσκουν τι πρέπει να κάνω», πρόσθεσε.

