Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ έστριψε την ρώγα του Άλβαρο Μοράτα την ώρα του ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο Μαδρίτης και... τρέλανε τον Ισπανό σέντερ φορ.

Είναι γνωστό και... διαχρονικό πως υπάρχουν σέντερ μπακ που παίζουν βρώμικα με τους αντίπαλους επιθετικούς για να τους χαλάσουν τη συγκέντρωση. Είτε με αυτά που τους λένε κατά τη διάρκεια του ματς για να τους εκνευρίσουν είτε ακόμα και με... τσιμπήματα. Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ είναι από τους κεντρικούς αμυντικούς που εφαρμόζουν αυτές τις παλιομοδίτικες τεχνικές.

Στη νέα... τρέλα του ο τηλεοπτικός φακός τον έπιασε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Super Cup Ισπανίας να πλησιάζει τον Άλβαρο Μοράτα και χαμογελαστός να του στρίβει τη ρώγα. Όπως είναι λογικό ο Γερμανός στόπερ έκανε έξω φρενών τον Ισπανό σέντερ φορ. Το σκηνικό έγινε viral στα Social Media.

