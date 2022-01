Ο Νίκο Γουίλιαμς σκόραρε, ο Ινάκι θα είναι πάντοτε υπερήφανος για εκείνον παίζοντας μαζί του στην Μπιλμπάο και η μητέρα τους στην εξέδρα πανηγύρισε τρελά για τα παιδιά της που θα διεκδικήσουν το φετινό Super Cup Ισπανίας.

Οι Βάσκοι έφεραν τούμπα το παιχνίδι με την Ατλέτικο στα ημιτελικά της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Σαουδική Αραβία και πλέον θα κοντραριστούν με την Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό.

Ο Νίκο Γουίλιαμς, 19χρονος αδερφός του θρύλου της Αθλέτικ και... βιονικού, Ινάκι, ήταν ο σκόρερ του δεύτερου και καθοριστικού τέρματος για την πρόκριση της Μπιλμπάο.

Τα αδέρφια φυσικά τόσο τη στιγμή του γκολ, όσο και μετά τη λήξη του ματς φρόντισαν να ζήσουν και να γευτούν τις στιγμές παρέα, αγκαλιασμένοι, έχοντας φυσικά στην εξέδρα και τη μητέρα τους!

Εκείνη έκανε το ταξίδι στην Σαουδική Αραβία και η χαρά της για την μεγάλη επιτυχία των Ινάκι και Νίκο, ήταν απερίγραπτη.

Ακόμα μια πανέμορφη ποδοσφαιρική ιστορία...

