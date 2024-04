Ο Ράουλ Γκαρθία της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ανακοίνωσε ότι θα «κρεμάσει τα παπούτσια του» στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο Ραούλ Γκαρθία ανακοίνωσε πως θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο 38χρονος μεσοεπιθετικός της Αθλέτικ Μπιλμπάο αναμένεται να αποχωρήσει ως ο τρίτος ποδοσφαιριστής σε συμμετοχές στη La Liga, πίσω μόνο από τους Άντονι Θουμπιθαρέτα και Χοακίν.

Ο Γκαρθία ξεκίνησε την πλούσια καριέρα του το 2004 από την Οσασούνα, στη συνέχεια πήρε μεταγραφή το 2007 στην Ατλέτικο Μαδρίτης, επέστρεψε ως δανεικός για μία σεζόν (2011-12) στην Παμπλόνα και από το 2015 φοράει τη φανέλα της Μπιλμπάο, με την οποία πρόσφατα πανηγύρισε την κατάκτηση του Copa del Rey.

Raul Garcia explains his decision to retire:



"The decision didn’t depend on winning the Copa or not, but this is a beautiful end for my career."



"I want people to feel proud that I have worn this shirt and defended the values ​​of this club from day one."