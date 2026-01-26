ΟΦΗ: «Βαρύ» πρόστιμο για το Super Cup
Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τιμώρησε τον ΟΦΗ με σημαντικό πρόστιμο για τη συμπεριφορά φιλάθλων του στο Super Cup, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Οι Κρητικοί καλούνται να πληρώσουν 12.500 ευρώ για χρήση λέιζερ και άναμμα καπνογόνων από την εξέδρα των Ομιλιτών.
Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας
«Κηρύσσει την εγκαλουμένη Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΕ ΟΦΗ 1925» πειθαρχικώς ελεγκτέα, για το σύνολο των αναφερομένων στο σκεπτικό πειθαρχικών παραβάσεων [άρθρο 15 (παρ. 1 περ. α΄ και παρ. 2 περ. α΄) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.]στον αγώνα Super Cup στις 03/01/2026 μεταξύ των ομάδων των Π.Α.Ε. με τις επωνυμίες «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» και «ΠΑΕ ΟΦΗ 1925», στο Παγκρήτιο Στάδιο (Ηρακλείου) και της επιβάλλει, χρηματική ποινή ύψους δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) Ευρώ».
