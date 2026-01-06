Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τους δύο σέντερ φορ του Ολυμπιακού με αφορμή και το τελευταίο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν πήρε και το Σούπερ Καπ, εν τέλει με τον ίδιο τρόπο που είχε πάρει και το πρώτο του τρόπαιο με τον Μεντιλίμπαρ-στην παράταση! Όπως με την Φιορεντίνα στη Φιλαδέλφεια, έτσι και με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο!

Πιο εύκολα, βέβαια, τώρα, βάσει του τελικού σκορ, αλλά και με το πρώτο γκολ στο ξεκίνημα κιόλας της παράτασης, στο 5ο λεπτό, ενώ τότε έπρεπε να φτάσουμε στο 116’. Αλλά πως ήρθαν έτσι τα πράγματα, που πάλι μέσω της διαδικασίας του εξτρά 30λεπτου ήρθε μία ακόμη κούπα για τον Ολυμπιακό, που να θυμίσουμε ότι και στον τελικό του Κυπέλλου τον περασμένο Μάϊο κόντρα στον ΟΦΗ δεν ήταν τόσο…άνετος, καθώς ναι μεν προηγήθηκε γρήγορα με τον Ελ Κααμπί, από το 9ο λεπτό, ωστόσο το σκορ έως το 93ο λεπτό και το γκολ του Γιάρεμτσουκ ήταν στο ρευστό 1-0.

Τέλος πάντων, το μόνο δεδομένο από το παιχνίδι του Ολυμπιακού το Σάββατο στο Ηράκλειο είναι ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ επικίνδυνη άρχισε να γίνεται όταν μπήκε ο Γιάρεμτσουκ, στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τότε ήταν που ο ΟΦΗ πραγματικά ένιωσε την επίθεση των «ερυθρόλευκων», με τον Ουκρανό στην κορυφή και τον Ταρέμι πίσω του. Πολύ απλά διότι ο Τσικίνιο ήταν τόσο αναιμικός μετά το πρώτο 20λεπτο, που αποτελούσε εύκολη λεία για την αντίπαλη άμυνα, καθώς μάλιστα όσο προχωρούσε το παιχνίδι τόσο…εξαφανίζονταν και περισσότερο.

Είδαμε ότι με το που μπήκε ο Γιάρεμτσουκ, αμέσως, στο 90+5, ο Ταρέμι κέρδισε ένα φάουλ σε καλή θέση (το κτύπησε ο Ρόντινεϊ και το έβγαλε ο γκολκίπερ), ο δε ο ίδιος ο Ουκρανός πέρασε την ασίστ για το γκολ του Ζέλσον στο 90+9, έστω κι αν ακυρώθηκε γιατί ο φορ του Ολυμπιακού έστω οριακά ήταν σε θέση οφσάϊντ. Και εκεί που έγιναν όλα πιο εύκολα ήταν μετά το 1-0, όταν ο Γιάρεμτσουκ πρωταγωνίστησε πάλι σε μία ολόκληρη σειρά από φάσεων, έστω κι αν έστειλε την μπάλα στα δίκτυα μόνο μία φορά κι αυτή από, καθαρή σε αυτή την περίπτωση, θέση οφσάϊντ.

Σίγουρα θα μπορούσε να ενεργήσει καλύτερα τόσο στην κεφαλιά του από άριστη θέση (έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα), όσο και σε ένα πολύ δυνατό σουτ από λίγο πλάγια, ενώ βγήκε και τρίτη φορά σε θέση οφσάϊντ, αν και το σουτ που έκανε εκείνη τη φορά το έβγαλε πάνω στην γραμμή ένας αμυντικός. Δεν είναι καλό, ασφαλώς, που υποδείχθηκε τρεις φορές σε αντικανονική θέση, ωστόσο όταν σε συνολικά 38 λεπτά συμμετοχής μπαίνεις μέσα σε τόσες φάσεις, κάτι καλό έχεις κάνει.

Απλά το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί ο Μεντιλίμπαρ στα επόμενα παιχνίδια, αυτό με τους Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Τσικίνιο. Με τον Τσικίνιο ντεφορμέ, αλλά και τον Ελ Κααμπί πάντα απόντα στο Κόπα Άφρικα. Γιατί είδαμε ότι έβαλε και τους δύο σέντερ φορ με την Κηφισιά και όταν στράβωσε το παιχνίδι δεν είχε άλλο φορ να βάλει, με συνέπεια να βγάλει τον Γιάρεμτσουκ στο τέλος και να παίξει με μόνο τον Ταρέμι στην επίθεση και με δίπλα του και πίσω του μόνο κοντούς και γενικά χωρίς αλτική ικανότητα παίκτες (Ζέλσον, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Μουζακίτη), την στιγμή κατά την οποία έψαχνε ένα γκολ για να πάρει το τρίποντο, με μία ενδεκάδα που δεν ήταν η πιο ενδεδειγμένη.

Ο Γιάρεμτσουκ είναι πιο κλασικός φορ από τον Ταρέμι, όμως δεν έχει καθόλου ρέντα-τη φετινή σεζόν έχει σκοράρει μόνο στο Κύπελλο με αντιπάλους από τη Β΄ Εθνική. Ο Ουκρανός έχει άλλη εκρηκτικότητα και δυναμική, όμως στο ψηλό παιχνίδι δεν είναι καλός παρότι ο πιο ψηλός επιθετικός του ρόστερ! Ο Ταρέμι είναι αναμφίβολα βαρύς, όμως πιο συνεπής, όπως θα τον χαρακτήριζα. Και με πιο κοντά στο γκολ. Εξίσου αλήθεια, πάντως, είναι ότι ο Ιρανός παίζοντας στο Σούπερ Καπ ουσιαστικά για πρώτη φορά σε θέση σέντερ φορ μόνος του, δεν βρήκε πολλές στιγμές να κάνει αισθητή την παρουσία του ως εκτελεστής. Μέχρι τώρα, πάντα έπαιζε πίσω από τον άλλο επιθετικό, συνήθως τον Ελ Κααμπί η, πιο σπάνια τον Γιάρεμτσουκ. Τώρα, κλήθηκε να παίξει ο ίδιος σέντερ φορ, με πίσω του τον Τσικίνιο.

Κακό δεν τον λες, σύμφωνα με την απόδοση του στο Παγκρήτιο. Άλλωστε, πέρασε αρκετές καλές πάσες για τελικές σε συμπαίκτες του: τέσσερις φορές έστρωσε την μπάλα για σουτ από καλές θέσεις, μία στον Τσικίνιο, δύο στον Μουζακίτη και μία στον Ποντένσε. Και στην παράταση έψαξε να βρει, επίμονα, τον Γιάρεμτσουκ, αλλά όταν του πέρασε τη σωστή πάσα και σκόραρε ο Ουκρανός, ήταν οφσάϊντ.

Ήταν «μέσα» στο παιχνίδι ο Ταρέμι, πήρε κεφαλιές, είχε καλές κινήσεις, πήρε φάουλ, αλλά ως εκτελεστής δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.

Ακόμη κι από θέση οφσάϊντ, στο καλοκτυπημένο φάουλ του Ρόντινεϊ, ο Ιρανός αστόχησε στην κοντινή προβολή. Κι όταν ο Μουζακίτης του πέρασε την καλή την πάσα, την τσίμπησε την μπάλα, αλλά όχι όπως έπρεπε για να απειλήσει κι ο γκολκίπερ εύκολα μπλόκαρε. Το δε σουτ από καλή θέση που έκανε από την μπαλιά του Ποντένσε, ήταν μεν δυνατόν, αλλά στην αγκαλιά του Χρηστογιώργου. Θα είχε ενδιαφέρον να βλέπαμε πώς θα τελείωνε εκείνη τη φάση που ο Ποντένσε πήγε να τον βγάλει τετ α τετ, ωστόσο ο Κωστούλας πρόλαβε με αεροπλανικό και έδιωξε.

Όπως κι αν έχει, πάντως, του λείπει πολύ η ταχύτητα του Ταρέμι κι αυτό κοστίζει. Θυμηθείτε μία άλλη πάσα με την οποία πήγε να τον βγάλει σε θέση βολής ο Ποντένσε. Δεν την πρόλαβε.

Άσχετο: Γιατί, λέει, πήρε από τώρα ο Παναθηναϊκός τον Παντελίδη, ενώ είχε συμφωνήσει να τον αφήσει ως το καλοκαίρι στην Κηφισιά-μα γιατί έβαλε γκολ στον Ολυμπιακό και στα δύο παιχνίδια της Κηφισιάς. Απλό είναι.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η καλύτερη επίθεση του Ολυμπιακού στο Σούπερ Καπ βγήκε στο 24ο λεπτό. Ξεκίνησε απλά από μία εκτέλεση πλαγίου άουτ του Ορτέγκα, αλλά πραγματικά εξελίχθηκε σε μία πολύ γρήγορη ανάπτυξη, με πάσες ακριβείας, κι όλες με τη μία. Διαδοχικά Μουζζακίτης, Ποντένσε, Ταρέμι, τσικίνιο κυκλοφόρησαν την μπάλα κι ο Πορτογάλος έβγαλε από δεξιά τον Ρόντινεϊ.

Ο Βραζιλιάνος ξεχύθηκε ωραία μπροστά και σηκώνοντας το κεφάλι είδε τον Ταρέμι να έχει τρυπώσει καλά στην περιοχή του ΟΦΗ περιμένοντας μία καλή σέντρα. Ο Ρόντινεϊ την έβγαλε, δεν ήταν κακή, αλλά δεν ήταν και καλή για να βρει το κεφάλι του Ιρανού, που παρεμπιπτόντως μου φαίνεται ο καλύτερος κεφαλοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Τόσο σε επίπεδο να πάρει μία κεφαλιά σε μία μακρινή πάσα από την άμυνα, όσο και σε επίπεδο να τελειώσει καλά μία σέντρα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😃