Μαρινάκης: «Φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με ανάρτησή του στο Instagram στάθηκε στην κατάκτηση του Super Cup. Η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, έκανε post για τον τίτλο του Super Cup όπου ανέφερε: «Κάθε τίτλος και κάθε επιτυχία μας κάνουν περήφανους για τον Ολυμπιακό μας! Απόψε κατακτήσαμε το Σούπερ Καπ Ελλάδας με τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό μας και φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας του μεγάλου αυτού Συλλόγου. Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!». Εκτός αυτού ο Κώστας Καραπαπάς έκανε ανάρτηση για το ότι ο Μαρινάκης είναι ο πιο πετυχημένος πρόεδρος των Πειραιωτών.