Το... κερασάκι στην τούρτα της νίκης του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup που διεξήχθη στο Παγκρήτιο έβαλε ο Γιουσούφ Γιατζίτζι. Συγκεκριμένα ο Τούρκος μεσοεπιθετικός στο 113' μπήκε με ωραία ντρίπλα στην περιοχή και με επίσης ωραίο πλασέ έκανε το 3-0 για τους Πειραιώτες, βάζοντας ουσιαστικά ένα τέλος στον τελικό.