Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ωραία και προσπάθεια και γκολ Γιατζίτζι για το 3-0 (vid)
Ο Γιουσούφ Γιατζίτζι με ωραία προσπάθεια και σουτ έκανε το 3-0 για τον Ολυμπιακό και ουσιαστικά έβαλε τέλος στον τελικό του Super Cup.
Το... κερασάκι στην τούρτα της νίκης του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup που διεξήχθη στο Παγκρήτιο έβαλε ο Γιουσούφ Γιατζίτζι. Συγκεκριμένα ο Τούρκος μεσοεπιθετικός στο 113' μπήκε με ωραία ντρίπλα στην περιοχή και με επίσης ωραίο πλασέ έκανε το 3-0 για τους Πειραιώτες, βάζοντας ουσιαστικά ένα τέλος στον τελικό.
