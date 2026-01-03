Η χρυσή βίβλος του Super Cup: Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 5 κατακτήσεις

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο και έφτασε τις πέντε κατακτήσεις του τροπαίου.

Ο πολυνίκης του Super Cup, Ολυμπιακός, πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην τροπαιοθήκη του. Οι Πειραιώτες επικράτησαν του εξαιρετικού ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο με 3-0 και έφτασαν τις πέντε κατακτήσεις στο θεσμό, δύο περισσότερρες από τον δεύτερο Παναθηναϊκό.

H Χρυσή Βίβλος του Super Cup

Ολυμπιακός : 5 - 1980, 1987, 1992, 2007, 2026

: 5 - 1980, 1987, 1992, 2007, 2026 Παναθηναϊκός : 3 - 1988, 1993, 1994

: 3 - 1988, 1993, 1994 ΑΕΚ: 2 - 1989, 1996

Oι τελικοί Super Cup