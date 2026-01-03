Η χρυσή βίβλος του Super Cup: Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 5 κατακτήσεις
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο και έφτασε τις πέντε κατακτήσεις του τροπαίου.
Ο πολυνίκης του Super Cup, Ολυμπιακός, πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην τροπαιοθήκη του. Οι Πειραιώτες επικράτησαν του εξαιρετικού ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο με 3-0 και έφτασαν τις πέντε κατακτήσεις στο θεσμό, δύο περισσότερρες από τον δεύτερο Παναθηναϊκό.
H Χρυσή Βίβλος του Super Cup
- Ολυμπιακός: 5 - 1980, 1987, 1992, 2007, 2026
- Παναθηναϊκός: 3 - 1988, 1993, 1994
- ΑΕΚ: 2 - 1989, 1996
Oι τελικοί Super Cup
- 1980: Ολυμπιακός – Καστοριά 4-3, Καραϊσκάκης
- 1987: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 1-0, ΟΑΚΑ
- 1988: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 1-3, ΟΑΚΑ
- 1989: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 6-5 πεν. (1-1), ΟΑΚΑ
- 1992: ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3, ΟΑΚΑ
- 1993: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 0-1, ΟΑΚΑ
- 1994: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 0-3, ΟΑΚΑ
- 1996: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 8-9 πεν. (1-1), Καραϊσκάκης
- 2007: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 1-0, Καραϊσκάκης
- 2026: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0, Παγκρήτιο Στάδιο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.