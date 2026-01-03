Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την συγκέντρωση των φίλων της ομάδας του Ολυμπιακού πριν βρεθούν στο Παγκρήτιο Στάδιο για τον τελικό με τον ΟΦΗ.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν σε σημείο αρκετά κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο προκειμένου από εκεί να βρεθούν στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα τους για το τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ. Με συνθήματα, τραγούδια, δυνατό παλμό και εξαιρετικό κλίμα έδωσαν το στίγμα τους λίγη ώρα πριν την σέντρα του αγώνα που αφορά στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Δείτε πλάνα του Gazzetta με τον κόσμο των Πειραιωτών.