Ολυμπιακός: Ο κόσμος του με συνθήματα και τραγούδια έδωσε παλμό πριν τον τελικό
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν σε σημείο αρκετά κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο προκειμένου από εκεί να βρεθούν στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα τους για το τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ. Με συνθήματα, τραγούδια, δυνατό παλμό και εξαιρετικό κλίμα έδωσαν το στίγμα τους λίγη ώρα πριν την σέντρα του αγώνα που αφορά στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Δείτε πλάνα του Gazzetta με τον κόσμο των Πειραιωτών.
🔴💥 Ερυθρόλευκη απόβαση στην Κρήτη με τους φίλους του Ολυμπιακού να κατευθύνονται στο Παγκρήτιο για να στηρίξουν την ομάδα τους για το τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ#OlympiacosSFP pic.twitter.com/0iKOxhyRJI— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 3, 2026
