Ο λόγος που ο Ολυμπιακός δεν θα παραστεί στο επίσημο γεύμα του Super Cup

Διπλό είναι το μήνυμα από τη μη παρουσία ανθρώπων του Ολυμπιακού στο επίσημο γεύμα του Super Cup πριν το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο για το 2026 κόντρα στον ΟΦΗ και δεν είναι άλλο από το Super Cup που επιστρέφει στις ζωές μας μετά από 18 χρόνια.

Πριν το παιχνίδι, έχει προγραμματιστεί το επίσημο γεύμα όπου μεταξύ άλλων θα ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης και ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν θα υπάρξει κανένας εκπρόσωπος, κίνηση που έχει διπλό «μήνυμα» μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Αρχικά, η ξαφνική διακοπή των βίντεο με τις αναλύσεις των φάσεων από την ΚΕΔ ήταν κάτι που έφερε τριγμούς στη τελευταία συνεδρίαση με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν πολλά παράπονα για αυτή την απόφαση.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Γιάννη Βρούτση, υπάρχει εξίσου παράπονα για το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει σε λύση ουσιαστικών θεμάτων που αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο.