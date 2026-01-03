ΟΦΗ: Τα τελευταία εισιτήρια και τι ισχύει με το parking στο Παγκρήτιο
Αντίστροφα μετρούν άπαντες για την επιστροφή του Super Cup στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από 18 χρόνια με τον ΟΦΗ να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο.
Από τα διαθέσιμα εισιτήρια που είχαν οι Κρητικοί, έχουν μείνει ελάχιστα προς πώληση. Για την ακρίβεια υπάρχουν σχεδόν 400 εισιτήρια που περιμένουν κάτοχο για το σπουδαίο ματς.
Παράλληλα οι θύρες θα ανοίξουν στις 14:00 και όσον αφορά το θέμα του parking, πρόσβαση θα έχουν μόνο όσοι έχουν προμηθευτεί κάρτα από την ΕΠΟ και δεν θα ισχύσουν όσοι έχουν για τα παιχνίδια του ΟΦΗ.
