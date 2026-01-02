Κόντης: «Αν σηκώσουμε το τρόπαιο, θα είναι ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν»

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΟΦΗ, Χρήστου Κόντη, στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου ενόψει του Betsson Super Cup με τον Ολυμπιακό.

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Super Cup με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο (3/1, 17:00). Ο τεχνικός των Κρητικών αναφέρθηκε στο πένθος του ποδοσφαιριστή του, Ζήση Καραχάλιου, για την απώλεια του πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της κατάκτησης του τροπαίου ενόψει της συνέχειας της χρονιάς.

Η συνέντευξη Τύπου του Κόντη

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός υπερέχει παντού και για το κίνητρο: «Να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στον Ζήση, όλοι είμαστε δίπλα του. Είναι ξεκάθαρο το κίνητρο, σε τέτοια παιχνίδια το κίνητρο υπάρχει από μόνο του. Παίζουμε με τον νταμπλούχο, αυτό είναι κίνητρο, να κοιτάξουμε τον Ολυμπιακό στα ίσια. Να βγάλουμε την ποιότητά μας, να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι και στο τέλος θα δούμε τι θα έχουμε καταφέρει. Αν σηκώσουμε το τρόπαιο, θα είναι ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν».

Για το πόσο διαφορετικό αναμένουν τον αντίπαλο σε σχέση με τον τελικό του Μαΐου: «Ξέρω καλά τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει και εμάς. Εκπλήξεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Το διαφορετικό είναι ότι μπορεί το ματς να επεκταθεί των 90 λεπτών, έτσι μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση στις τακτικές. Στο γήπεδο μέσα τακτικά ο ένας ξέρει τον άλλον, δεν είναι κάτι που μπορεί να μας προβληματίσει αυτή την στιγμή».

Για τους νεοαποκτηθέντες Ισέκα και τον Πούγγουρα: «Προπονούνται μαζί μας 15 ημέρες. Τον έναν τον ξέρω καλά από την προηγούμενη θητεία, ο Ισέκα γνωρίζει τον ΟΦΗ. Θα βοηθήσουν, υπολογίζουμε τους δύο παίκτες, όπως όλους τους άλλους».

Για την παρουσία φιλάθλων και των δυο ομάδων στο Super Cup: «Είναι κάτι το φυσιολογικό, θέλουμε τον κόσμο και των δύο ομάδων στα γήπεδα. Να καταλάβουμε ως Έλληνες ότι αυτό είναι το σωστό. Θεωρώ ότι έτσι θα πάμε μπροστά, θα νιώσουμε και εμείς κάπως διαφορετικά.

Πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, η βία δεν έχει χώρο στον αθλητισμό. Πηγαίνουμε τα παιδιά μας στα κολυμβητήρια και τα γήπεδα για να γνωρίσουν τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός ενώνει και ας είναι αυτό το παιχνίδι η αρχή».

Για την τακτική προσέγγιση σε σχέση με την ΑΕΚ: «Σίγουρα αυτό που θα είναι το ίδιο θα είναι η νοοτροπία, ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, ότι έχουμε θάρρος, ότι βγήκαμε μπροστά. Βλέπω μία ομάδα το τελευταίο 15νθημερο που βελτιώνεται. Τον τελευταίο καιρό έχουμε παίξει πολύ δύσκολα παιχνίδια, αυτά σου δίνουν μεγαλύτερη αξία. Θέλουμε να βγάλουμε κάτι πολύ καλό, να μην μείνουμε μόνο στον αγώνα, αλλά να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας δώσει το τρόπαιο».