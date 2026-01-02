Μεντιλίμπαρ: «Πριν την προπόνηση είπα στους παίκτες: οι γιορτές τελείωσαν και συγκεντρωνόμαστε στον τελικό»!

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην συνέντευξη Τύπου για τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ έδωσε το στίγμα του για τους Πειραιώτες.

Ο Ισπανός προπονητής, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το Ολυμπιακός - ΟΦΗ και τον τελικό του Super Cup. Ο Μεντιλίμπαρ επισήμανε για:

Τον τελικό και το κίνητρο των παικτών: Καλησπέρα. Ο τελικός είναι αύριο. Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν είναι τελικοί ενώ στο Πρωτάθλημα δεν είναι έτσι. Το κίνητρο υπάρχει.

Την διαχείριση του τελικού: Είχαμε αρκετό χρόνο να προετοιμάσουμε το παιχνίδι. Το μόνο που είχαμε να σκεφτούμε ήταν το πώς θα ξανααρχίσουμε την αγωνιστική δράση και αυτό μας προβληματίζει, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις 2 ομάδες.

Τον ΟΦΗ: Παίξαμε έναν μήνα πριν μεταξύ μας. Γνωριζόμαστε καλά. Γνωρίζουμε καλά την ομάδα του ΟΦΗ. Ένας τελικός έχει μία πολύ μεγάλη διαφορά. Πρέπει να συγκεντρωθείς απόλυτα χωρίς να σκέφτεσαι ότι επειδή ίσως είσαι πιο δυνατός τον έχεις κατακτήσει. Γενικότερα δεν νομίζω ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα. Σε έναν τελικό μπορούν να συμβούν τα πάντα και πρέπει να συγκεντρωθούμε πολύ εάν θέλουμε να τον κατακτήσουμε.

Το τι είπε στους παίκτες του: Πριν από την προπόνηση είπα στην ομάδα οι εορτασμοί τελείωσαν και οι γιορτές τελειώσανε και συγκεντρωνόμαστε σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτόν τον τελικό. Μιάς και που παίζουμε σε αυτόν τον τελικό θέλουμε να είμαστε όλοι παρόντες (ως προς την αποστολή που πήρε όλους τους παίκτες).

Τον κόσμο: Είναι πολύ ευχάριστο που θα υπάρχουν φίλαθλοι και από τις 2 ομάδες αλλά είναι και το πιο φυσιολογικό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να είναι μία γιορτή. Να έχουμε μία ωραία ατμόσφαιρα και όλοι να το απολαύσουν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου

Είναι κίνητρο για τον Ολυμπιακό και για εσάς προσωπικά να ξεκινήσει το 2026 για τον Ολυμπιακό θετικά με έναν τίτλο και από εδώ και πέρα για εσάς είναι όλα τα ματς τελικοί σε όλες τις διοργανώσεις;

Ο τελικός είναι αύριο, τα υπόλοιπα ματς του Ιανουαρίου δεν είναι τελικοί. Θα δώσουμε ένα ματς που είναι στο χέρι μας και στο χέρι του αντιπάλου, στο πρωτάθλημα δεν είναι έτσι εξαρτάται και από τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα υπάρχει το κίνητρο, είναι ένας τελικός, όποιος δεν έχει κίνητρο δε χρειαζόταν να βρεθεί εδώ σε αυτό το όμορφο νησί.

Μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων η διαδικασία προετοιμασίας είναι πιο περίπλοκη για έναν τελικό;

Είχαμε αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε, όπως και ο αντίπαλος είχε τον ίδιο χρόνο, οπότε κανείς δεν έχει το πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι. Το μόνο που είχαμε να σκεφτούμε είναι πως θα ξεκινήσουμε τις επίσημες υποχρεώσεις μας και σε ποια κατάσταση θα είμαστε μετά από τη διακοπή και το διάστημα που έχουμε να δώσουμε ένα επίσημο ματς. Αυτό ήταν το μόνο που είχαμε να σκεφτούμε.

Πόσο διαφορετικό περιμένετε το ματς αυτό σε σχέση με τον αγώνα του Μαΐου στον τελικό του Κυπέλλου;

Παίξαμε πριν έναν μήνα μεταξύ μας, οπότε δεν χρειάζεται να πας πολύ μακριά για να μάθεις τον αντίπαλο. Γνωρίζουμε καλά τον ΟΦΗ, αλλά τα παιχνίδια μεταξύ τους είναι διαφορετικά. Ένας τελικός είναι ένας τελικός και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίσεις, χωρίς να σκέφτεσαι πως είσαι πιο δυνατός και τον έχεις κατακτήσει. Τον προηγούμενο τελικό τον είχαμε δώσει πιο κοντά στη δική μας έδρα, τώρα στου ΟΦΗ, γενικά δεν υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα από κάποια ομάδα, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να αγωνιστούμε σε αυτό το ματς.

Τι είπατε στους παίκτες σας πριν από το ματς αυτό, επίσης πείτε μας και για τη λογική να έρθουν όλοι οι ποδοσφαιριστές σας μαζί στην Κρήτη, ακόμη και οι τραυματίες.

Πριν από την σημερινή προπόνηση αυτό που είπα στους ποδοσφαιριστές μου είναι ότι οι γιορτές και οι διακοπές τελείωσαν, συγκεντρωνόμαστε για το ματς αυτό με τον ΟΦΗ. Τους πήραμε όλους μαζί μας γιατί όλοι έχουν αγωνιστεί σε αυτήν τη διοργάνωση και θεωρώ πως πρέπει να είναι όλοι εδώ.

Ένα μήνυμα για τους φιλάθλους που θα είναι στο γήπεδο;

Θα υπάρχουν φίλαθλοι και απο τις δύο ομάδες και αυτό είναι ευχάριστο, αλλά για εμένα αυτό είναι το φυσιολογικό, να υπάρχουν σε έναν τελικό φίλαθλοι και από τις δύο πλευρές. Ελπίζω να κυλήσουν όλα καλά, να κερδίσει ο καλύτερος, οι οπαδοί του νικητή να το γιορτάσουν, να είναι μία ωραία ατμόσφαιρα και όλοι να το απολαύσουν.

Τζολάκης: «Θα μπούμε για να πάρουμε το τρόπαιο»

Προέρχεστε από δύο αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, είναι αυτό το τρόπαιο μία αρχή για εσάς και να μπείτε με καλό τρόπο στο νέο έτος;

Έχουμε αφήσει πίσω μας τα δύο προηγούμενα ατυχή αποτελέσματα και κοιτάμε το αυριανό ματς ως έναν τελικό. Θα μπούμε μέσα για να κερδίσουμε, δεν μας έχουν επηρεάσει τα προηγούμενα αποτελέσματα θα μπούμε με διάθεση για να κερδίσουμε και να πάρουμε το τρόπαιο.

Τι θα πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός για να πάρει τον τίτλο αυτόν και θα θέλαμε ένα σχόλιο για τον κόσμο.

Να κάνουμε αυτό που κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια, να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή ανεξάρτητα με το ποιος αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο από την ομάδα μας. Αν το κάνουμε αυτό πιστεύω ότι εμείς θα είμαστε οι νικητές του αγώνα. Τον θέλουμε τον κόσμο, ξέρουμε ότι θα ταξιδέψει απ’ όλη την Ελλάδα και θα είναι για εμάς ένα επιπλέον κίνητρο. Πιστεύω ότι ο αγώνας θα είναι όπως τον Μάιο στο Κύπελλο και θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να έχουμε φιλάθλους και των δύο ομάδων στο γήπεδο, πόσο χρόνο θα μας πάρει για να γίνει αυτό δεν το ξέρω.