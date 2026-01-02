LIVE TV η συνέντευξη Τύπου για τον τελικό του Super Cup

Στις 19.00 ξεκινά στο Ηράκλειο η συνέντευξη Τύπου για τον σαββατιάτικο τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ.

Δείτε πιο κάτω σε LIVE εικόνα τις δηλώσεις των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Χρήστου Κόντη αλλά και των παικτών των 2 ομάδων (Ολυμπιακού και ΟΦΗ)...

