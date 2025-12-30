Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την διαιτητική ομάδα ενόψει του Super Cup το ερχόμενο Σάββατο (3/1, 17:00) στο Παγκρήτιο.

Το πρώτο παιχνίδι του ελληνικού ποδοσφαίρου για το 2026 δεν θα αφορά τη Stoiximan Superleague, αλλά θα κρίνει τίτλο.

ΟΦΗ και Ολυμπιακός θα τεθούν αντιμέτωποι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο, με έπαθλο το Super Cup, έναν θεσμό που αναβίωσε ύστερα από 18 χρόνια. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΟ προχώρησε στην ανακοίνωση της διαιτητικής ομάδας.

Άρχων της συνάντησης θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Ολλανδός Πάουλους Ουμπέρτους Μαρτίνους Φαν Μπόκελ.

Η ανακοίνωση:

O διεθνής διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για να διευθύνει τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο (03/01/2026, 17:00).

Στη διαιτητική ομάδα του Betsson Super Cup θα συμμετάσχουν επίσης: