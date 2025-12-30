Super Cup: Ο Έλληνας ρέφερι που ορίστηκε για το ΟΦΗ - Ολυμπιακός
Το πρώτο παιχνίδι του ελληνικού ποδοσφαίρου για το 2026 δεν θα αφορά τη Stoiximan Superleague, αλλά θα κρίνει τίτλο.
ΟΦΗ και Ολυμπιακός θα τεθούν αντιμέτωποι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο, με έπαθλο το Super Cup, έναν θεσμό που αναβίωσε ύστερα από 18 χρόνια. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΟ προχώρησε στην ανακοίνωση της διαιτητικής ομάδας.
Άρχων της συνάντησης θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Ολλανδός Πάουλους Ουμπέρτους Μαρτίνους Φαν Μπόκελ.
Η ανακοίνωση:
O διεθνής διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για να διευθύνει τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο (03/01/2026, 17:00).
Στη διαιτητική ομάδα του Betsson Super Cup θα συμμετάσχουν επίσης:
- 1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας)
- 2ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης (ΕΠΣ Μακεδονίας)
- 4ος Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (ΕΠΣ Πιερίας)
- VAR: Paulus Hubertus Martinus Van Boekel (Π.Ο. Ολλανδίας)
- AVAR: Richard Wilhelmus Maria Martens (Π.Ο. Ολλανδίας)
- Παρατηρητής Διαιτησίας: Stephane Lannoy (ΚΕΔ/ΕΠΟ)”.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.