Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τα όσα μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από την νίκη του επί της Καβάλας.

Το Κύπελλο Ελλάδος αποτελεί την μοναδική διοργάνωση, στην οποία συμμετέχει ο Παναθηναϊκός κι έχει ρεαλιστικές πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ακόμη και η σημερινή πειραματική ενδεκάδα που είχε μέσα της αρκετούς παίκτες που είτε δεν υπολογίζονται είτε είναι φευγάτοι, είχε την υποχρέωση να δείξει το απαραίτητο κίνητρο και την νοοτροπία να κάνει το αυτονόητο.

Δηλαδή να πάρει το ματς, να σκοράρει πολλά γκολ και να φτιάξει ένα πιο βατό μονοπάτι μέχρι τον τελικό. Όλοι μαζί να δείξουν σοβαρότητα κι ο καθένας ατομικά να αρπάξει από τα μαλλιά την ευκαιρία του Ράφα Μπενίτεθ.

Τελικά έγινε μόνο το μίνιμουμ. Η νίκη απέναντι σε μία ομάδα της Super League2. Σε όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα κομμάτια, το σύνολο ήταν αρκετά κάτω από την βάση, η εικόνα ειδικά στο πρώτο μέρος δεν ήταν καλή ενώ στο δεύτερο μόνο το 46'-70' ήταν υποφερτό και είχε μέσα ένα γκολ και κάποιες καλές στιγμές.

Σε ατομικό επίπεδο; Δεν χωρά αμφιβολία.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα ήταν εκείνος που περισσότερο από κάθε άλλον είδε αυτό το ματς ως... τελικό και είχε σωστή νοοτροπία, διάθεση, ουσία και μία πολύ καλή εμφάνιση. Όταν τόσο καιρό δεν είχε ούτε λεπτό χρόνου συμμετοχής, έπρεπε σήμερα να δείξει ''κάτι'', να στείλει ένα ''μήνυμα'' προς τον προπονητή και τον οργανισμό πως αξίζει κάτι παραπάνω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.

Σε τούτη την γωνιά αλλά και στα υπόλοιπα μέσα εκφράζαμε την απορία για το αν δεν θα μπορούσε να έχει χρόνο συμμετοχής έστω ως αλλαγή σε παιχνίδια όπου οι συμπαίκτες του στην ίδια θέση δεν είχαν καλή εικόνα.

Χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να αποτελεί μομφή προς τον προπονητή, ο οποίος διαχειρίζεται ένα ρόστερ που δεν δημιούργησε εκείνος.

Ναι στις προπονήσεις δεν είναι θετικός, δεν ''ψήνει'' τους τεχνικούς του συλλόγου όλο αυτό το διάστημα, ίσως χρειάζεται περισσότερο χρόνο προσαρμογής.

Από την άλλη αποτελεί σημαντική καλοκαιρινή επένδυση του κλαμπ, στην Αργεντινή ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Πλατένσε στην κατάκτηση του Απερτούρα και για όποιον τον έχει παρακολουθήσει, διαθέτει στοιχεία και χαρακτηριστικά που θα βοηθούσαν την μεσαία γραμμή του Τριφυλλιού. Δεν ήταν και δεν είναι για... πέταμα.

Πρόσφατα ρωτήσαμε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε απόλυτα για το αν έχουν υπάρξει παίκτες στον Παναθηναϊκό που στις προπονήσεις να ήταν... αλλού και στα παιχνίδια να έκαναν την διαφορά.

Εκτός από την καταφατική απάντηση, τα ονόματα δύο Αργεντίνων(Μπορέλι και Γκονζάλες), βάζουν στην διαδικασία να σκεφτείς πως ''μήπως εδώ υπάρχει μια ανάλογη περίπτωση''; Προσοχή: Καμία σύγκριση!

Σε κανένα επίπεδο. Απλή σκέψη, όχι σιγουριά. Εξάλλου την συγκεκριμένη απάντηση την επικοινωνήσαμε και στους Galacticos αλλά και στους Αντώνηδες τις προηγούμενες ημέρες, απλά σαν μια σκέψη.

Χωρίς το επίπεδο του αντιπάλου να προσφέρεται για πολλά, ο Αργεντινός μέσος έδειξε τα πράγματα που τον έκαναν να ξεχωρίζει στην πατρίδα του. Το στιλ του παιχνιδιού του. Η γρήγορη σκέψη του, το κάθετο παιχνίδι του, η διάθεση να δώσει και να φύγει στον χώρο και οι καλές εκτελέσεις του. Από ένα δικό του τακουνάκι ξεκίνησε το πρώτο γκολ, σκόραρε το δεύτερο με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή και χάρισε την νίκη.

Η ταχύτητα στη σκέψη δείχνει να ισορροπεί τα όχι και τόσο γρήγορα πόδια αλλά στο σημερινό παιχνίδι η νοοτροπία του ήταν αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει, κυνηγώντας μια... σκοτωμένη μπάλα στο 89' με σπριντ τριάντα μέτρων.

Νοοτροπία που θα έπρεπε να έχουν και οι νεαροί της ακαδημίας στο σημερινό παιχνίδι αλλά δεν την εμφάνισαν και αν θέλουν κάποια στιγμή να γίνουν ενεργά κομμάτια της πρώτης ομάδας, αυτά τα ματς είναι οι... τελικοί τους και υπάρχουν απαιτήσεις και μάλιστα μεγάλες.

Ο Ταμπόρδα, λοιπόν, δημιούργησε απόψε την προσδοκία να τον ξαναδούμε αλλά μην ξεχνάμε πως αποκτήθηκε για να κάνει την διαφορά. Κόστισε κοντά 5 εκατομμύρια ευρώ. Και έτσι πρέπει να κρίνεται. Για να κριθεί, όμως, θα πρέπει να παίζει περισσότερο σε ένα ρόστερ και σε ένα σύνολο που δεν είναι ότι ''πετάει'' και έχει μπει σε μια σειρά, ώστε να είναι δρόμος αδιάβατος η είσοδος του στην ενδεκάδα.

Σε επίπεδο διάθεσης ο Νίκας ήταν αξιοπρεπής αλλά και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος άνοιξε το σκορ και χρεώθηκε ένα πέναλτι που δεν υπάρχει. Είναι ανακάλυψη του Κόκκινου και του Πουλικίδη στο VAR, καθώς ο παίκτης της Καβάλας πέφτει πάνω στον Σέρβο αμυντικό που έχει κάνει ένα κακό τάκλιν αλλά όχι και παράβαση.

Εκτός από λίγους σε ατομικό επίπεδο, ο Παναθηναϊκός προφανώς μπορεί να κρατήσει την είσοδο στην πρώτη τετράδα, η οποία θα του δώσει έναν προημιτελικό στην έδρα του, άρα θα είναι φαβορί για τα ημιτελικά.

Η ομάδα προβλημάτισε ξανά με την εικόνα της, ωστόσο, ο κόσμος συνέχισε να δίνει ρεσιτάλ στήριξης και παρουσίας.

Πάνω από 2.000 βρέθηκαν στην Καβάλα, επιβεβαιώνοντας την... πράσινη τρέλα που επικρατεί στη Βόρειο Ελλάδα. Ακόμη ένα από τα λίγα θετικά που μπορεί να κρατήσει το Τριφύλλι από το σημερινό παιχνίδι, το οποίο έβγαλε-πιθανότατα- νοκ-άουτ τον Πάντοβιτς ενόψει Κυριακής ενώ ο Σφιντέρσκι απλά ζαλίστηκε από την δύναμη της μπάλας και θα είναι ο σέντερ φορ στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα...