Βραζιλιάνικο δημοσίευμα κάνει λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με πρόσφατο βραζιλιάνικο δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να εξετάζει την περίπτωση του Φερεϊρίνια της Σάο Πάολο , ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση, καθώς διακρίνεται για την ικανότητά του να αγωνίζεται τόσο στα «φτερά» της επίθεσης όσο και ως περιφερειακός επιθετικός.Ο ίδιος ξεκίνησε την καριέρα του στην Γκρέμιο και τον Ιανουάριο του 2024 ξεκίνησε να φορά τη φανέλα της Σάο Πάολο . Μέσα στο διάστημα αυτό έχει σκοράρει 16 γκολ κι έχει μοιράσει έξι ασίστ, σε 109 εμφανίσεις.

Το εν λόγω δημοσίευμα τονίζει ότι οι Πράσινοι παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, αν και υπάρχει έντονος ανταγωνισμός με την προοπτική του να κατατεθεί πρόταση μέσα στους επόμενους μήνες.

Το συμβόλαιό του λήγει τον Δεκέμβριο του 2027, με τη χρηματιστηριακή του αξία να υπολογίζεται στα 5 εκατ. ευρώ από το Transfermarkt.