Γιατί παίζει έτσι τον Ολυμπιακό ο καλός διαιτητής από τη Χαλκιδική!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το διαιτητή του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό.

Κατά κοινή ομολογία ο Τσακαλίδης, που ορίστηκε να σφυρίξει σήμερα το Παναιτωλικός-Ολυμπιακός, είναι από τους καλούς Έλληνες διαιτητές των τελευταίων ετών. Το ερώτημα με τον ρέφερι από τη Χαλκιδική είναι γιατί παίζει έτσι τον Ολυμπιακό!

Τον θυμάμαι από το πρώτο του παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους», ένα Λεβαδειακός-Ολυμπιακός (3-2) για το Κύπελλο. Έβγαζε η διαιτησία του τότε μία αίσθηση: «Εγώ δεν πρόκειται να παίξω υπέρ του Ολυμπιακού κι ας είναι το παιχνίδι με μία μικρή ομάδα». Μα το θέμα για ένα διαιτητή δεν είναι να παίξει υπέρ η, κατά, είναι να παίζει σωστά. Κι όταν πας με την προοπτική να μην τυχόν ευνοήσεις κάποιον, τελικά τον αδικείς κι ας μην το θέλεις.

Την περασμένη άνοιξη ο Τσακαλίδης σφύριξε το Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης (1-1) κι είχε εκνευρίσει όλο το Καραϊσκάκη και κυρίως όλη την ομάδα του Ολυμπιακού-δεν έδινε ένα φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, από όσα έγιναν κοντά στην περιοχή του Αστέρα!

Τις προάλλες έπαιξε Λάρισα-Ολυμπιακός (0-2). Ευτυχώς που παρενέβη δύο φορές ο VAR Φωτιάς και δεν αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα. Την πρώτη ο Τσακαλίδης δεν έδωσε αρχικά το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού για να τον διορθώσει ο VAR και να το αποδεχθεί ο διαιτητής. Την δεύτερη υπέδειξε πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ για να τον διορθώσει εκ νέου ο VAR και να το αποδεχθεί ο διαιτητής. Δηλαδή, αντί για 2-0, θα είχαμε 1-1!

Και επανερχόμαστε στο ερώτημα, γιατί συνήθως παίζει έτσι τον Ολυμπιακό ο καλός αυτός διαιτητής από τη Χαλκιδική. Γνώμη μου; Γιατί επηρεάζεται από τις αντιδράσεις που μπορεί να υπάρχουν στο φιλικό και κοινωνικό του περίγυρο, άμα δώσει κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις υπέρ του Ολυμπιακού. Κάτι που ισχύει για σχεδόν όλους τους διαιτητές από Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κοζάνη κλπ.



Εξ ου και εγώ λέω ότι δεν θέλω διαιτητές από εκείνα τα μέρη να σφυρίζουν τον Ολυμπιακό. Όταν, όμως, παίζεις μία ομάδα που πάει για πρωτάθλημα, δεν μπορεί να λειτουργείς με τέτοιες σκέψεις. Διότι αναπόφευκτα θα κάνεις λάθη, ακόμη και αν στο βάθος δεν το θέλεις.

Για να είμαι δίκαιος, ο Τσακαλίδης έχει κάνει και άριστη διαιτησία σε ματς του Ολυμπιακού. Θυμάμαι το ΟΦΗ-Ολυμπιακός (0-2) στον α΄ γύρο του περσινού πρωταθλήματος, που είχε δώσει ρεσιτάλ. Κι ας είχε κερδίσει οριακά ο Ολυμπιακός-έτερον εκάτερον. Μακάρι να έχει ως οδηγό του εκείνη τη διαιτησία και σήμερα.

Παρεμπιπτόντως, ο Παναιτωλικός έχει κερδίσει πέντε πέναλτι στα πέντε τελευταία παιχνίδια του. Η, αλλιώς, εφτά πέναλτι στα εννιά τελευταία παιχνίδια του!!! Ένα από αυτά το είχε δώσει ο Τσακαλίδης, με υπόδειξη του VAR. Και δεν ήταν, όπως είπε ο ίδιος ο Λανουά.

Άσχετο: Με πρόστιμο 25 χιλ. Ευρώ τιμωρήθηκε από την ΟΥΕΦΑ ο Ολυμπιακός για συμπεριφορές οπαδών του στο παιχνίδι με την PSV.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Με τους γονείς του θα πάει αύριο στο Τορίνο ο Μουζακίτης, για να πάρει το βραβείο golden boy web από την ιταλική εφημερίδα Tuttosport, μία πολύ τιμητική διάκριση για τον 19χρονο αριστεροπόδαρο κεντρικό μέσο του Ολυμπιακού.

Μία ευκαιρία για τον Μούζα το σημερινό παιχνίδι στο Αγρίνιο, να πάει να βραβευτεί μετά από μία δική του καλή απόδοση και νίκη του Ολυμπιακού! Την Τετάρτη κόντρα στη Ρεάλ ήταν καλός, τόσο ανασταλτικά, όσο και δημιουργικά, έχοντας ως καλύτερες στιγμές κάποια δυναμικά τάκλιν τα οποία συνοδεύτηκαν και με πάσες για αντεπιθέσεις, αλλά κι εκείνη την έξυπνη πάσα ανάμεσα στις γραμμές προς τον Στρεφέτσα στο 86ο λεπτό, με τον Βραζιλιάνο να σουτάρει, όμως να αστοχεί για λίγο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι