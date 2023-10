Ο Φρόιντφελντ, ο Βασάρας και το παράδειγμα του Herr Οtto

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την επιλογή του Σουηδού, Πίτερ Φρόιντφελντ στη θέση του επικεφαλής της ΚΕΔ και όσα θα έπρεπε να αποφύγει, όπως έπρεπε να είχαν αποφύγει και ο Βίτορ Μέλο Περέιρα με τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

Ο Βίτορ Μέλο Περέιρα έφυγε – στην πραγματικότητα ουδείς κατάλαβε γιατί και ήταν μεγάλο λάθος όπως αποδεικνύεται – ως «επηρεαζόμενος» από τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη σεζόν του.

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ, τεράστιο όνομα στην Αγγλία – όχι στη Σουηδία ή στην Αυστρία ή στη... Μάλτα – έφυγε κι αυτός στο τέλος της δεύτερης σεζόν του ως «επηρεαζόμενος» από τον Ολυμπιακό, ο οποίος στην πρώτη του χρονιά (που πήρε και το πρωτάθλημα εν αντιθέσει με πέρυσι) έβγαζε ανακοινώσεις εναντίον του! Τρομερά πράγματα...

Ο Στιβ Μπένετ αποδείχθηκε η χειρότερη επιλογή, αν και είχε την πιο σωστή λογική, δηλαδή την καθιέρωση σταδιακά της συνταγής «Ελληνας διαιτητής με ξένο VAR» σε αρκετά ντέρμπι, ώστε σιγά – σιγά να πάμε παρακάτω. Ωστε και οι Ελληνες να αρχίσουν να νιώθουν σημαντικοί και να αναλαμβάνουν μεγαλύτερες ευθύνες, αλλά και να έχουν τον έλεγχο από έναν ξένο supervisor στο VAR, για τον οποίο δεν θα υπήρχε κακοπιστία εκ των προτέρων από κανέναν.

Απέτυχε και λόγω δικών του επιλογών (αρκετές διαιτησίες ξένων με λάθη πέρυσι στα ντέρμπι), αλλά και επειδή η πατροπαράδοτη ελληνική τοξικότητα και αυθεντική καφρία με αποκορύφωμα το ματς Ολυμπιακός – ΑΕΚ (η χειρότερη διαιτησία από τον Ιταλό Μάσα και η χειρότερη συμπεριφορά από τους γηπεδούχους) δημιούργησαν πολλά προβλήματα και στη σχέση με την UEFA. Προβλήματα τα οποία ασφαλώς δεν λύθηκαν ούτε λύνονται με ένα «Σε παρακαλώ Αλεξάντερ, στείλτε μας ξένους διαιτητές στα play offs» από τον Πρωθυπουργό, ούτε με «να'χαμε να λέγαμε» συσκέψεις... by the way. Δηλαδή «στο περιθώριο» που λεν' και οι πολιτικοί συντάκτες, του τελικού Μάντσεστερ Σίτι – Σεβίλλη για το Super Cup.

Περίμενε, λοιπόν, κάποιος, ότι θα υπήρχε ομοθυμία για τον επόμενο επικεφαλής της ΚΕΔ; Hδη οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι πολύ περίεργες. Δεν μάθαμε ποτέ τον πραγματικό λόγο της παραίτησης του Μπένετ. Ξέρουμε ότι όποιος κι αν ερχόταν (στην προκειμένη περίπτωση ο Σουηδός Φρόιντφελντ) θα χρειαζόταν χρόνο για να καταλάβει «πώς», «πού» και «γιατί». Εχουμε φτάσει στο σημείο να αξιολογούμε τον επικεφαλής της ΚΕΔ από το... αν έχει γνωριμίες και καλές σχέσεις με διαιτητές και ομοσπονδίες στην Ευρώπη, προκειμένου να... βρίσκει διαθέσιμους και να φέρνει ξένους διαιτητές στα ντέρμπι!

Αν ήμουν στη θέση του Σουηδού, δεν θα έμενα μόνιμα στην Ελλάδα εφέτος. Θα ερχόμουν για ένα μήνα, να γνωρίσω πρόσωπα και πράγματα, να γνωρίσω και να συζητήσω με τους διαιτητές. Θα ερχόμουν κάθε Κυριακή να παρακολουθήσω ένα – δυο ματς και θα προτιμούσα μέχρι το τέλος της σεζόν στη Σουηδία. Οπως έκανε ο μεγάλος Ρεχάγκελ.

Από την Εσκιλστούνα θα τα έκανα όλα. Αξιολόγηση των διαιτητών μέσω video, επαφές με Ευρωπαίους για τους ορισμούς, τηλε-συσκέψεις με τους συνεργάτες μου στην ΚΕΔ και με τους Ελληνες ρέφερις, όλα από εκεί! Καμία επαφή με το «περιβάλλον». Ούτε τους παράγοντες (και τους παρατρεχάμενους) της ΕΠΟ να βλέπω, ούτε τους παράγοντες των ομάδων. Ινκόγκνιτο θα ερχόμουν κάθε Κυριακή, θα το μάθαιναν οι ομάδες για τα ματς που θα πήγαινα τρεις ώρες πριν από τον αγώνα. Να μην βλέπω, να μην ακούω, να μην τους ξέρω. Και θα σκεφτόμουν πολύ καλά αν θα ήθελα έστω ένα media report, ίσα – ίσα για να παίρνω μια τζούρα ελληνικής τρέλας και διαιτητο-τοξίνης.

Είμαι βέβαιος ότι ο Φρόιντφελντ, ο οποίος ήταν μια από τις δυο προτάσεις της UEFA πριν από δυο χρόνια για τη θέση στην ΚΕΔ (αλλά ασφαλώς οι «μεγάλοι» προτίμησαν τη λάμψη του διάσημου Κλάτενμπεργκ) θα έρθει στην Ελλάδα απλώς για να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά του. Ετσι είχε έρθει και ο Μέλο. Ετσι και ο Μαρκ. Τι έγινε όμως τελικά; Εφυγαν ως αποτυχημένοι. Γιατί; Μήπως δεν είχαν καλές προθέσεις; Ασφαλώς και είχαν. Ομως δεν ρώτησαν ποτέ τον Κύρο Βασάρα πώς «επιβλήθηκε» άμεσα με την υποστήριξη και της ομοσπονδίας στους «μεγάλους» της Ρουμανίας, η οποία έφτασε σε λίγα χρόνια υπό την καθοδήγηση του Κύρου να στέλνει διαιτητές στο Μουντιάλ; Ποια, η Ρουμανία! Η Ρουμανία, που αν βάλει ομάδα σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, θεωρείται... κατόρθωμα. Ούτε στο Conference δεν έχει έστω έναν εκπρόσωπο εφέτος!

Συνεπώς, ελπίς ουδεμία. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός γκρινάζουν σωστά για το «τυπικό» της διαδικασίας (ουσιαστικά για να πληγεί ο Μπαλτάκος, ο οποίος ούτως ή άλλως τελειώνει το προσεχές καλοκαίρι λόγω και ορίου ηλικίας), η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τον αποδέχονται, όπως και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (προφανώς και η UEFA που τον είχε προτείνει στην Ελλάδα πριν από μόλις δύο χρόνια) και η ζωή συνεχίζεται...



Y.Γ: «Το τέλος της καριέρας σου είναι ένας μικρός θάνατος, αλλά δεν σε διδάσκουν πώς να πεθάνεις»: εκπληκτική ατάκα του Τιερί Ανρί με αφορμή τη σημερινή μέρα, αφιερωμένη στην Ψυχική Υγεία. Οι μπαμπάδες και οι παππούδες μας δεν ήξεραν καν τι σημαίνει «ψυχική υγεία», ζούσαν «εμπειρικά». Τώρα πια υπάρχει πλέον η δυνατότητα της βοήθειας. Σε όλους, ασφαλώς και στους ποδοσφαιριστές, για τους οποίους, ναι, το τέλος της καριέρας τους είναι και το πιο δύσκολο σημείο της. Εδώ και πολλές γενιές ισχύει αυτό. Και δεν θα αλλάξει ως δυσκολία. Θα αλλάξει ο βαθμός δυσκολίας από τα «ανοιχτά μυαλά».

Υ.Γ.1: Ενα μικρό, ελάχιστο, δείγμα του σημείου στο οποίο έχει φτάσει αυτή η χώρα, η κοινωνία της και τα media της, είναι ότι επί τρεις ημέρες ασχολούνται με τον Μπέο. Κι αν δεν είχαν προκύψει και οι εχθροπραξίες Χαμάς Vs Ισραήλ θα είχαμε ακόμα περισσότερες καθημερινές δόσεις ενός Δημάρχου που ξέρει πάρα πολύ καλά να «παίζει» με τα Media. Γι΄αυτό και εξελέγη πάλι εύκολα: η χρήση των media είναι αυτή που καθορίζει πλέον στο μεγαλύτερο βαθμό τις ψήφους όσων πάνε και ψηφίζουν. Γιατί αυτοί είμαστε...

Υ.Γ. 2 Κι ένα μικρό, ελάχιστο δείγμα για το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες... «Τρεις από τους παίκτες που έχω στο ρόστερ, μου είπαν ότι δεν ξέρουν να κάνουν πρόσθεση ή αφαίρεση. Αυτό είναι η φτώχεια. Μπορούμε να δώσουμε σε ένα παιδί φαγητό, μπορούμε να το βοηθήσουμε σε πολλά, αλλά η μόρφωση; Στην Ιντεπεντιέντε ξεκινάμε ένα πρότζεκτ, ώστε οι παίκτες να έχουν έναν δάσκαλο να τους κάνει μαθήματα για δύο ώρες μετά την προπόνηση»: λόγια σημερινά του προπονητή της Ιντεπεντέντε, Κάρλος Τέβες. Εκεί, στην Αργεντινή, για κάποιους ακόμα και η αριθμητική (άλλο τα μαθηματικά, άλλο η αριθμητική) θεωρείται «μόρφωση». Δυστυχώς.