Κάρλος Τέβες: «Τρεις παίκτες στην Ιντεπεντιέντε δεν ξέρουν να προσθέτουν ή να αφαιρούν, αποτέλεσμα της φτώχειας»

Ο Κάρλος Τέβες αποκάλυψε σε δηλώσεις του πως νεαροί ποδοσφαιριστές της Ιντεπεντιέντε δεν ξέρουν να κάνουν πρόσθεση ή αφαίρεση ενώ παίζουν στην πρώτη ομάδα.

Με την Ιντεπεντιέντε να βρίσκεται στη 2η θέση του Α' ομίλου του πρωταθλήματος Αργεντινής, ο Κάρλος Τέβες στις... αποκαλυπτικές του δηλώσεις έδωσε βάρος στα έξω-αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του.

Ο σύλλογος με τα περισσότερα Copa Libertadores (7) στη Νότια Αμερική αντιμετωπίζει για ακόμα μια φορά σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ωστόσο ο «Apache» έχει καταφέρει να τη βάλει σε τροχιά πρωταθλητισμού, όντας μόλις έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Ρίβερ Πλέιτ. Η Αργεντινή μαστίζεται από φτώχεια και υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος έφτασε στο 124% τον προηγούμενο μήνα.

Ο 39χρονος τεχνικός στις δηλώσεις του τόνισε πως υπάρχουν νεαροί ποδοσφαιριστές που δεν ξέρουν να κάνουν πρόσθεση ή αφαίρεση και την ομάδα να προσπαθεί να τους παρέχει τα απαραίτητα.

«Τρία από τα παιδιά που έχουμε σήμερα στην Ιντεπεντιέντε, μου είπαν πως δεν ξέρουν να κάνουν πρόσθεση ή αφαίρεση, ενώ παίζουν στην πρώτη ομάδα.

Υπάρχει φτώχεια. Μπορούμε να παρέχουμε στα παιδιά φαγητό, μπορούμε να τα βοηθήσουμε σε πολλά πράγματα, αλλά με τη μελέτη πρέπει να ξέρουν να αμύνονται, να ξέρουν να διαβάζουν αυτά που υπογράφουν.

Οργανώνουμε ένα έργο με την ομάδα με στόχο να τους έχουμε έναν δάσκαλο και μετά την προπόνηση να μπορούν να περάσουν δύο ώρες μελετώντας», αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τέβες.

