Κέρδισε το βραβείο του καλύτερου γκολ της αγωνιστικής ο Σιντιμπέ

Ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ πήρε το βραβείο για το καλύτερο γκολ της 1ης αγωνιστικής του Europa League για το υπέροχο τέρμα που σημείωσε με κεφαλιά για το 1-0 της ομάδας του.

Ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στο «Amex Stadium» στο 11ο λεπτό κόντρα στην Μπράιτον μετά από υπέροχη κεφαλιά που έκανε πίσω από το σημείο του πέναλτι.

Ο Γάλλος δεξιός μπακ έβαλε τις βάσεις για την μεγάλη επικράτηση της «Ένωσης» με 3-2 κι έδειξε εξ' αρχής τις διαθέσεις με τις οποίες μπήκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το γκολ αυτό που σημείωσε ήταν σπάνιας ομορφιάς, κάτι που του εξασφάλισε το βραβείο του καλύτερο τέρματος για την 1η αγωνιστκή του Europa League.

One of the best you'll see 🤤



🥇 Djibril Sidibé's booming header against Brighton wins #UEL Goal of the Week 👏@Heineken || #UELGOTW pic.twitter.com/91t1wa6b8q