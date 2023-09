Στην Αυστραλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπρους Καμάου, που έμεινε ελεύθερος από τον ΟΦΗ, αφού ανακοινώθηκε από την Πέρθ Γκλόρι.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Μπρους Καμάου, που έμεινε ελεύθερος από τον ΟΦΗ στα μέσα του Αυγούστου. Ο 28χρονος Αυστραλοκενυάτης εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με την Περθ Γκλόρι, ομάδα που αγωνίζεται στην αυστραλιανή λίγκα.

Ο Καμάου βρισκόταν στον ΟΦΗ από το καλοκαίρι του 2021, όταν και αποκτήθηκε ελεύθερος από την Γουέστερν Σίδνεϊ. Στα δύο αυτά χρόνια έκανε μόλις 25 συμμετοχές με την φανέλα των Κρητικών, σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ, αφού δόθηκε και δανεικός για ένα εξάμηνο στην Μέλμπουρν Βίκτορι.

Bruce is on board! 💪

Get all the details of our latest @aleaguemen signing here: https://t.co/5bNnogQWLV#ONEGlory pic.twitter.com/PtwdQF1Eq3