Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ έκανε γνωστή την εντεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο, όπου για πρώτη φορά θα έχει στη βασική εντεκάδα τόσο τον Σαντιάγο Έσε όσο και τον Γκουστάβο Σκάρπα.

Συγκεκριμένα ο Πασχαλάκης είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Κίνι, Ντόι, Ρέτσο και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας. Ο Έσε μαζί με τον Μαντί Καμαρά θα είναι πίσω από τον Σκάρπα ενώ ο Φορτούνης με τον Μασούρα θα αγωνιστούν στα άκρα της επίθεσης. Τέλος ο Ελ Καμπί είναι στην κορυφή ως φορ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYATR #Stoiximan pic.twitter.com/2shLVIZ5Es