Έμαθε από (πολύ) μικρός να παλεύει μόνο με τις δυνάμεις του για να γίνει ποδοσφαιριστής, παρ’ ότι κάποτε ονειρεύτηκε να μπει στην αστυνομία. Ο Τζάκσον Πορόσο έρχεται στον Ολυμπιακό για να αποδείξει ότι δεν έκανε λάθος στην επιλογή καριέρας.

Ο Βάγκνερ Πορόσο έζησε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια και δεν ήθελε οι απόγονοί του να περάσουν από τα ίδια ζόρια. Για τον λόγο αυτό, το όνειρό του πάντα ήταν να δει έναν γιο του να γίνεται επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, προκειμένου να μπορέσει, θεωρητικά τουλάχιστον, να ζήσει μια λίγο πιο άνετη ζωή.

Η μοίρα φέρθηκε καλά στον σύζυγο της Λούσι Βερνάσα, η οποία του χάρισε δύο κόρες και δυο γιους. Ο μικρότερος κάνει τα πρώτα του, δειλά βήματα στην μπάλα. Ο μεγαλύτερος, παρ’ ότι μόλις 23 ετών (για την ακρίβεια, τα κλείνει αυτή την Παρασκευή 04/08), έχει ήδη ζήσει σε τρεις διαφορετικές χώρες και ετοιμάζεται να ζήσει σε τέταρτη.

Μετά την Βραζιλία (Σάντος), τη Πορτογαλία (Μποαβίστα) και την Γαλλία (Τρουά), ο Τζάκσον Πορόσο έρχεται στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό για να εξακολουθεί να κάνει περήφανο τον μπαμπά Βάγκνερ και να βρει την Ιθάκη του στην Ευρώπη. Και ποια είναι καλύτερη επιλογή από την πατρίδα του Οδυσσέα;

Ο Τζάκσον ήθελε πάντα να παίξει στην Γηραιά Ήπειρο. Και, στον τρίτο διαφορετικό του σταθμό, ο κεντρικός αμυντικός από το Εκουαδόρ θέλει μια και καλή να διώξει τις δεύτερες σκέψεις μήπως έπρεπε να είχε αφήσει στην άκρη την μπάλα και να φορέσει την στολή του… αστυνομικού!

«Επειδή είμαι ψηλός (1.92), μου αρέσει η εξουσία και η στολή του αστυνομικού μου ταιριάζει» λέει γελώντας ο νεαρός Νοτιοαμερικανός, ο οποίος βεβαίως έκανε τα πάντα για να γίνει ποδοσφαιριστής και δεν στηρίχθηκε μόνο στο ταλέντο που απλόχερα του έδωσε ο Θεός γι’ αυτό το άθλημα.

Μόλις στα έντεκά του χρόνια άφησε το ταπεινό χωριό του στο Σαν Λορέντσο (γεννημένος, πάντως, στο Γουαγιακίλ), όπου έπαιζε μπάλα στο δρόμο με τους φίλους του γιατί δεν υπήρχε άλλη, πιο οργανωμένη δυνατότητα, για να κυνηγήσει το όνειρό του στα τμήματα υποδομής της αγαπημένης του ομάδας, της Λίγκα ντε Κίτο.

Οι Λευκοί δεν είδαν προοπτικές στον πιτσιρικά, ο οποίος γύρισε απογοητευμένος στο χωριό του και, για δύο χρόνια, δεν ήθελε ούτε να ακούσει για μπάλα. Στη συνέχεια, όμως, η Μάντα του έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσει εκ νέου, πάτησε πιο γερά στα πόδια του, ενώ πέρασε και μια σεζόν από τους μικρούς της Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε (με κάποια κρούσματα απειθαρχίας, είναι η αλήθεια). Και, μόλις στα 17 του χρόνια, έκανε ένα ακόμα πιο μεγάλο ταξίδι.

Η φημισμένη Σάντος του Πελέ και του Νεϊμάρ τον εντόπισε σε ένα παναμερικανικό τουρνουά Κ17 και ο Τζάκσον, παρ’ ότι ανήλικος ακόμα και πολύ δεμένος με την οικογένεια, δεν δίστασε να διασχίσει πάνω από έξι χιλιάδες χιλιόμετρα με στόχο να κάνει πραγματικότητα το όνειρο του να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Η μοίρα, όμως, θέλησε να μην τα καταφέρει στην Βραζιλία, όπου οι συνεχόμενες αλλαγές προπονητών τον κράτησαν στην δεύτερη ομάδα, από την οποία μετακόμισε στην Μποαβίστα αντί 500 χιλιάδων ευρώ. Στην Πορτογαλία άρχισε να χτίζει το όνομά του και, κάπως έτσι, έπεισε την Τρουά το περασμένο καλοκαίρι να δώσει 3,5 εκατομμύρια στην… Καλλιθέα (αυτό σημαίνει Μποαβίστα) για να τον κάνει δικό της.

Στην Βραζιλία, ο τότε πρόεδρος της Σάντος, Ζοσέ Κάρλος Πέρες, αλλά και οι συμπαίκτες του, τον φώναζαν χαϊδευτικά «Γιέρι Μίνα», επειδή με το παρουσιαστικό του, αλλά και το παιχνίδι του, θύμιζε πολύ τον Κολομβιανό στόπερ των Παλμέιρας (είχε ενδιαφερθεί και αυτή για τον Πορόσο), Μπαρτσελόνα και Έβερτον. Κατά σύμπτωση, το δεύτερο επίθετο του πατέρα του Τζάκσον είναι Μίνα…

Εξαιρετικός στο ψηλό παιχνίδι, δυναμικός στις επεμβάσεις του, αλλά και πολύ γρήγορος για το ύψος του (στην Τρουά έφτασε μέγιστη ταχύτητα τα 35,2 χιλιόμετρα την ώρα, με τον Κιλιάν Μπαπέ στα 36!), ο Πορόσο κέρδισε την φήμη του χάρη στα πεπραγμένα του με τις μικρές εθνικές ομάδες του Εκουαδόρ.

🇪🇨 Jackson Porozo was flashed at 35.28km/h (21.98 mph) for Troyes this season!



The 22-year-old center back is among the fastest players in Ligue 1 🇫🇷 pic.twitter.com/Z2erGTuNgJ