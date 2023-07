Ο Χάμες Ροντρίγκες 3,5 μήνες μετά την αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό βρήκε την νέα του ποδοσφαιρική στέγη, καθώς υπέγραψε στη Σάο Πάολο.

Στην Βραζιλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χάμες Ροντρίγκες. Ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός 3,5 μήνες έπειτα από την αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τη Σάο Πάολο.

Με τα ερυθρόλευκα ο Χάμες πραγματοποίησε 23 συμμετοχές, πέτυχε πέντε γκολ και μοίρασε δύο ασίστ, όμως έφυγε ελεύθερος πριν το τέλος της σεζόν με απόφαση της διοίκησης των Πειραιωτών. Η Σάο Πάολο είναι η δέκατη ομάδα που θα αγωνιστεί ο 32χρονος επιτελικός χαφ μετά τις Ενβιγκάδο, Μπάνφιλντ, Πόρτο, Μονακό, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου, Έβερτον, Αλ Ραγιάν και Ολυμπιακό.

James Rodriguez has just signed as new São Paulo player, deal sealed after the verbal agreement reached two days ago — here we go 🔴⚪️⚫️



Official statement to follow, as reported by @venecasagrande. pic.twitter.com/qExVXI9DDY