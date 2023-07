Ο Άρης ενισχύει το σταφ του Απόστολου Τερζή στον πάγκο των Κιτρίνων, με την πρόσληψη του πρώην προπονητή της Μασία, Άλμπερτ Πουτζ Αλκάιντε ως άμεσου συνεργάτη του Έλληνα τεχνικού.

Στην προσθήκη Ισπανού coach στο σταφ του Απόστολου Τερζή προχωρά ο Άρης.

Ο λόγος για τον νεαρό, μόλις 35 ετών, Καταλανό προπονητή, Άλμπερτ Πουτζ Αλκάιντε, ο οποίος αναμένεται να ενσωματωθεί στο δυναμικό των Κιτρίνων ως άμεσος συνεργάτης του Έλληνα τεχνικού.

Ο Αλκάιντε διετέλεσε για 16 σερί χρόνια ως προπονητής Ακαδημιών στην Μπαρτσελόνα και τη Μασία, από την οποία αποδεσμεύτηκε μόλις στις 26 Ιουλίου. Στο παρελθόν είχε επίσης κι ένα βραχύβιο πέρασμα από τα τμήματα υποδομής της Εσπανιόλ.

✅| OFFICIAL: Infantil B coach Albert Puig announced that he's leaving FC Barcelona after 16 years. pic.twitter.com/N4OI2Y2V55