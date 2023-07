Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ξεχώρισε σε μία άσκηση των γκολκίπερ του Ολυμπιακού και για τις... εκτελεστικές του ικανότητες.

Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες (19/7) η αποστολή του Ολυμπιακού, όπου και ολοκλήρωσε στην Αυστρία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Οι γκολκίπερ των «ερυθρολεύκων»... έριξαν πολύ δουλειά από τις οδηγίες του Αντόνιο Μενγκουάλ και μάλιστα ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ξεχώρισε και για τις εκτελεστικές του ικανότητες, όταν σε μία άσκηση σκόραρε με εντυπωσιακό γυριστό βον πλάνέ.

Throw 🔙 from our goalkeepers' training in Austria! 🔴⚪ pic.twitter.com/bxPzsDlbko