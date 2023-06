Δημήτρης Μπούσης: «Μου λείπει το ποδόσφαιρο του ΟΦΗ»

Ο γιος του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ, Δημήτρης Μπούσης παρακολουθώντας από κοντά το ΗΠΑ – Τζαμάικα ανέφερε στα social media πως του λείπει το ποδόσφαιρο των Κρητικών.

Να δει τον ΟΦΗ να παίζει περιμένει ο γιος του Μιχάλη Μπούση, Δημήτρης. Αυτό φάνηκε και από την ανάρτηση που έκανε παρακολουθώντας την αναμέτρηση των ΗΠΑ με την Τζαμάικ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Μου λείπει το ποδόσφαιρο του ΟΦΗ. Μακάρι να μπορούσαμε να παίξουμε αύριο. Αλλά για σήμερα, το ΗΠΑ – Τζαμάικα ήταν ένα ωραίο ματς».

I miss ΟΦΗ football. Wish we could play tomorrow. But for tonight USA VS Jamaica was a nice match.

