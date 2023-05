Στις κλήσεις του προπονητή της εθνικής Κροατίας για την προεπιλογή για το Final Four του Nations League βρέθηκε ο Ντομαγκόι Βίντα της ΑΕΚ.

Η ομοσπονδία της Κροατίας γνωστοποίησε σήμερα τους παίκτες που θα αποτελέσουν την προεπιλογή για το Final Four του Nations League, το οποίο θα διεξαχθεί στις 14-18 Ιουνίου στην Ολλανδία, και ο Ντομαγκόι Βίντα της ΑΕΚ ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς. Η τελική αποστολή της Κροατίας αναμένεται να δημοσιευθεί στις 5 Ιουνίου και να αποτελείται από 23 παίκτες.

Υπενθυμίζουμε πως ο 34χρονος κεντρικός αμυντικός της «Ένωσης» έχει συμπληρώσει 100 συμμετοχές με το εθνόσημο, έχοντας σκοράρει και τέσσερα τέρματα.

Η Κροατία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στις 14 Ιουνίου στο Ρότερνταμ ενώ Ισπανία και Ιταλία θα αναμετρηθούν μία μέρα αργότερα για να προκύψει το ζευγάρι του τελικού.

We present you #Croatia squad list for the #NationsLeague final tournament! 🇭🇷🥁



The chase is on. 🏆#UNL #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/BZWzO3HZ9h