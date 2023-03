Οι αντιδράσεις σε… Αγγλία και Ελλάδα της παρέμβασης Μητσοτάκη σε UEFA!

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τις αντιδράσεις στην…Αγγλία και στην Ελλάδα της πρωθυπουργικής παρέμβασης στην UEFA για τη διαιτησία στη Super League.

Δεν θα μπορούσε να γινόταν κι αλλιώς. Ο όλος «χαμός» που γίνεται στην Ελλάδα με τη διαιτησία, τον Στιβ Μπένετ, την παρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού στην UEFA κλπ, κλπ, έφτασε και στην Αγγλία, μέσω σχετικών ρεπορτάζ από διάφορα Μέσα. Κι ο σχετικός θόρυβος μάλλον δεν θα είναι…ευχάριστος για τον Άγγλο αρχιδιαιτητή.

Η Daily Mail είχε τίτλο: «ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από την UEFA elite διαιτητές για τα play-offs, μετά την κριτική που άσκησε ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Βαγγέλης Μαρινάκης για τα στάνταρ της διαιτησίας στη χώρα». Στο ρεπορτάζ η αγγλική εφημερίδα σημείωνε μεταξύ άλλων ότι, «ο πρώην διαιτητής της Premier League , Steve Bennett, ο οποίος θεωρείται ότι κερδίζει περίπου 400.000 ευρώ ως επικεφαλής διαιτησίας στην Ελλάδα, έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από τον Μαρινάκη και άλλους ιδιοκτήτες συλλόγων που κατηγόρησαν την επιλογή των διαιτητών για τους αγώνες για μείωση των στάνταρ της διαιτησίας». Στο δημοσίευμα υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης και φωτογραφίες των Μητσοτάκη, Μαρινάκη και του Μπένετ με την στολή του διαιτητή, όπως μπορείτε να δείτε εδώ https://www.dailymail.co.uk/ sport/football/article- 11921111/Greek-Prime-Kyriakos- Mitsotakis-asks-UEFA-elite- referees-Super-League-Play- Offs.html

Ο λογαριασμός Barstool Football, με 113 χιλιάδες ακόλουθους στο twitter δίνει έμφαση στην είδηση της κίνησης του Μητσοτάκη προς τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν σχολιάζοντας ότι έγινε μετά από αμφισβητούμενες αποφάσεις του Στιβ Μπένετ, του οποίου έχει τη φωτογραφία δίπλα στο Μητσοτάκη.

Greece's Prime Minister has called on UEFA President Aleksander Ceferin to provide Elite referees for Super League Play-Offs after controversial decisions by ex-Premier League referee Steve Bennett.



It’s kicking off! 🤯🇬🇷 pic.twitter.com/fQ1eHKMcmh