Ο Χουάν Νέιρα επέστρεψε στην διάθεση του Βάλντας Νταμπράουσκας για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Εκτός έμεινε ο Τοράλ.

Μία σημαντική επιστροφή είχε ο ΟΦΗ ενόψει του αγώνα με τον Λεβαδειακό για την 1η αγωνιστική των Play-out της Stoiximan Super League, αφού ο Χούαν Νέιρα επέστρεψε στην αποστολή των Κρητικών. Εκτός αποστολής από την άλλη έμεινε ο τραυματίας Γιον Τοράλ (έκανε θεραπεία), που έγινε αναγκαστική αλλαγή στον τελευταίο αγώνα της κανονικής διάρκειας που ήταν πάλι σε αγώνα με την Λιβαδειά, καθώς και οι επίσης τραυματίες Λουίζ Φελίπε, Φροίξος Γρίβας και Βασίλης Σηφάκης, που ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης.

Ακόμη, ο Λιθουανός κόουτς δεν έχει στην διάθεσή του τον Γιαννούλη, που ταλαιπωρείται από ίωση και τους Ντζου, Σωτηρίου, Αποστολάκη και Θεοδοσουλάκη.

Στην 20μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Μανδάς, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λάρσον, Μπαλογιάννης, Τοράρινσον, Βούρος, Πασαλίδης, Γιοχού, Διαμαντής, Περέα, Ντιουσέ, Μεγιάδο, Μπάκιτς, Νέιρα, Μπιφουμά, Τσιλιανίδης, Μοσκέρα, Ντικό, Γκρόνινγκ.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό __ Our squad list for the match against Levadiakos FC.