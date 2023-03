Το αδιαχώρητο επικράτησε στο αεροδρόμιο του Ρίο τη στιγμή της άφιξης του Μαρσέλο, με τους «τρελαμένους» φίλους της Φλουμινένσε να υποδέχονται με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τον Βραζιλιάνο μπακ.

Αντίστροφα μετρούν οι φίλοι της Φλουμινένσε για να δουν τον Μαρσέλο να φορά ξανά μετά από 16 χρόνια την τρικολόρ εμφάνισή τους. Μάλιστα, είναι τέτοιος ο ενθουσιασμός τους που, πέρα από την αποθεωτική γιορτή που ετοιμάζεται για χάρη του στο «Μαρακανά», εκείνοι έσπευσαν να τον υποδεχτούν και στο αεροδρόμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο, στήνοντας ένα κανονικό πάρτι προς τιμή του πρώην μπακ του Ολυμπιακού.

Será que o Marcelo está feliz? 😁



Reforço do Fluminense chegou ao Brasil com recepção calorosa da torcida tricolor no aeroporto #ge pic.twitter.com/yV0v25BU00