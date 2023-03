Ο έμπειρος διεθνής μεσοεπιθετικός στις δύο αναμετρήσεις με 6-1 με τον Παναιτωλικό και με 6-0 με τον Λεβαδειακό είχε 4 ασίστ και συμμετοχή σε άλλα 2 γκολ!

Ο Κώστας Φορτούνης παρά το γεγονός ότι έχει μόνο 14 ματς Πρωταθλήματος φέτος στον Ολυμπιακό έχει καταφέρει να φτάσει τον αριθμό των 5 ασίστ στην κατηγορία και να είναι στην πρώτη θέση μαζί με Χάμες και Αραμπί, που έχουν περισσότερους αγώνες από εκείνον βέβαια. Ένα χαρακτηριστικό όμως του «Φόρτου» είναι η συμμετοχή του στις 2 φετινές εξάρες του Ολυμπιακού με Παναιτωλικό και Λεβαδειακό στο Φάληρο είχε συνδρομή / συμμετοχή σε έξι τέρματα στο σύνολο!

Στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο 45' από δικό του φάουλ σκόραρε με κεφαλιά ο Σωκράτης. Στο 61' μετά από κόρνερ του βρήκε γκολ με κεφαλιά ο Χάμες. Στο 74' από δική του μπαλιά στην περιοχή έφτασε η μπάλα στον Κανός για να πάρει πέναλτι.

Στο σύνολο δηλαδή δύο ασίστ και συμμετοχή σε φάση που απέφερε και άλλο ένα τέρμα. Not bad δηλαδή. Not bad at all.

Όσο για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό; Στο 1-0 από εκείνον ξεκινά η φάση για να κάνει μετά το σόλο του ο Μπιέλ. Στο 38' από το δικό του κόρνερ ο Ινμπόμ Χουάνγκ βρίσκει δίχτυα με σουτάρα για το 2-0 ενώ στο 50' έχει την ασίστ στον Μπιέλ για το 3-0.

Ο Φορτούνης γενικά δείχνει και την τάση να συνεργάζεται καλά ειδικά με τους πολύ ποιοτικούς παίκτες της ομάδας. Και σίγουρα με την απόδοσή του έχει προβληματίσει ευχάριστα τον Μίτσελ ως προς τη συνέχεια του Ολυμπιακού και τα επόμενα ματς του.

Τα πεπραγμένα του Φορτούνη με Παναιτωλικό και Λεβαδειακό