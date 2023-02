Κανός: «Ευχαριστούμε για τη στήριξη, θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα πράγματα την Τετάρτη»

Ο Σέρτζι Κανός που είχε μεγάλες χαμένες ευκαιρίες στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκού έκανε το τιτίβισμά του ενόψει ΑΕΚ.

Ειδικότερα ο Κανός σχολίασε στο Twitter του: «Σας ευχαριστώ για το πάθος και τη στήριξή σας χθες. Μπορώ μόνο να υποσχεθώ πως μετά τα χθεσινά μου... άνοιξε η όρεξη για να κάνουμε τα πράγματα σωστά και να τα διορθώσουμε την Τετάρτη. Θα σας χρειαστούμε ξανά. Πάμε Ολυμπιακέ».

Thank you for your passion and support yesterday I can only promise you that yesterday made me hungrier to put things right on Wednesday. We will need you again. PAME @olympiacosfc pic.twitter.com/CiJ6DaJaDK