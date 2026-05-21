Το ξύλο της αρκούδας στα μπαράζ της Serie B: Τα επίσημα μετατράπηκαν σε ρινγκ (vid)

Οι κερκίδες των επισήμων στο γήπεδο της Παλέρμο μετατράπηκαν σε... ρινγκ, μετά το τέλος του αγώνα με την Κατάντζαρο.

Η Παλέρμο αν και επικράτησε χθες (20/05) με 2-0 της Κατάντζαρο δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των play off ανόδου της Serie A, εξαιτίας της ήττας της με 3-0 στον πρώτο αγώνα, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να μην μένουν καθόλου ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα.

Πιο συγκεκριμένα, όταν o διαιτητής της αναμέτρησης σφύριξε τη λήξη, η ένταση στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες βρέθηκε στο απόγειο της. Η οργή των 30.000 οπαδών που γέμισαν το στάδιο «Barbera» επικεντρώθηκε εναντίον του διαιτητή και των αντιπάλων, οι οποίοι οδηγήθηκαν αμέσως στα αποδυτήρια χωρίς να μπορέσουν να πανηγυρίσουν την πρόκρισή τους στο γήπεδο.

Κροτίδες και πυροτεχνήματα κατέκλυσαν τον αγωνιστικό χώρο, με ορισμένους οπαδούς της Παλέρμο να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν πάνω από το πλήθος για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, μόνο και μόνο για να τους σταματήσουν.

Η διαμάχη γρήγορα μεταφέρθηκε και στις εξέδρες των επισήμων, με τη διοίκηση των φιλοξενούμενων και τους οπαδούς των γηπεδούχων να «πιάνονται» στα χέρια. Ο αθλητικός διευθυντής της Κατάντζαρο, Τσίρο Πολίτο και η οικογένεια του, καθώς και οι γονείς του προπονητή Αλμπέρτο Ακουιλάνι, ήταν μεταξύ αυτών που δέχτηκαν επίθεση.

🚨🚨 فوضى واشتباكات في مدرجات رينزو باربيرا خلال مباراة باليرمو و كاتانزارو 😳🇮🇹



⚠️ تقارير إيطالية أكدت تعرض عائلة المدير الرياضي لكتانزارو تشيرو بوليتو ووالدي المدرب ألبرتو أكويلاني للاعتداء ، مع نقل بعضهم إلى المستشفى وسط حالة صدمة كبيرة ❌🚑



⚠️ جماهير باليرمو من جهتها نفت… pic.twitter.com/vfq9tgoYWi May 20, 2026

Οι λόγοι για τη συμπλοκή παραμένουν μέχρι στιγμής ασαφείς, αλλά σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, αναγκάζοντας το προσωπικό του σταδίου και την αστυνομία να παρέμβουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποκαταστήσουν την ηρεμία.

Ο πρόεδρος της Καταντζάρο, Φλοριάνο Νότο, κατήγγειλε στη συνέχεια: «Ως άνθρωπος από τον Νότο, ντρέπομαι. Είδαμε ντροπιαστικές σκηνές. Η σύζυγος και ο γιος του αθλητικού διευθυντή, Τσίρο Πολίτο, και άλλα μέλη μας δέχτηκαν επίθεση στις κερκίδες, καθώς και οι γονείς του Ακουιλάνι, η μητέρα του προπονητή μας έκλαιγε και ήταν τρομοκρατημένη. Ο Πολίτο έπρεπε να συνοδεύσει την οικογένειά του στο νοσοκομείο χωρίς να ξαναδεί τον αγώνα. Ακόμα και κάποιοι από το προσωπικό στα αποδυτήρια επιτέθηκαν στους παίκτες μας. Δεν περίμενα τέτοιου είδους συμπεριφορά από έναν σύλλογο όπως η Παλέρμο».