Το γκολ του Κουλιεράκη δεν έφτασε στη Βόλφσμπουργκ, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Φράιμπουργκ και βρίσκεται σε δυσμενή θέση.

Γκολ χωρίς αντίκρισμα από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη! Η Βόλφσμπουργκ δεν κατάφερε να κερδίσει στην έδρα της Φράιμπουργκ (1-1) και παραμένει στην 16η θέση του πίνακα σε ισοβαθμία με την 17η Ζανκτ Πάουλι, δύο ματς πριν το φινάλε του γερμανικού πρωταθλήματος. Στη Γερμανία οι δύο τελευταίες ομάδες της Bundesliga υποβιβάζονται απευθείας, ενώ η 16η δίνει μπαράζ παραμονής με τον τρίτο της δεύτερης εθνικής κατηγορίας.

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες εστίασαν στον αμυντικό τους προσανατολισμό και πήγαν στα αποδυτήρια με το απόλυτο... μηδέν, με τα πρώτα 45 λεπτά να μη διεκδικούν δάφνες ποιότητας.

Στο δεύτερο μέρος, ο Έλληνας διεθνής άνοιξε το σκορ για την ομάδα του με ωραία κεφαλιά στο 55ο λεπτό ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Κρίστιαν Έρικσεν. Ήταν το τρίτο γκολ στη σεζόν για τον 22χρονο αμυντικό, ενώ έχει και μια ασίστ.

Ωστόσο το γκολ του δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του, καθώς η Φράιμπουργκ ισοφάρισε με τον Λινχαρτ στο 75ο λεπτό για το τελικό 1-1. Η Βόλφσμπουργκ είναι σε δυσχερή θέση και θα προσπαθήσει να μην υποβιβαστεί απευθείας, διεκδικώντας τη... σωτηρία της στα μπαράζ.

Στον αντίποδα, η Φράιμπουργκ στρέφει την προσοχή της στη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League απέναντι στη Μπράγκα. Στο πρώτο ματς οι Πορτογάλοι επικράτησαν 2-1 στην έδρα τους και όλα μένουν ανοιχτά.