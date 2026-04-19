Τρομερή ατμόσφαιρα στο ντέρμπι της Ρίβερ Πλέιτ με τον Μπόκα Τζούνιορς, με... 52 τόνους χαρτάκια να εκσφενδονίζονται στο ξεκίνημα του ντέρμπι.

Για μία ακόμη φορά, το Μπουένος Άιρες χωρίστηκε στα δύο, με τη Ρίβερ Πλέιτ να υποδέχεται την Μπόκα Τζούνιορς στο κατάμεστο Μονουμεντάλ.

Με το ιστορικό γήπεδο των Μιγιονάριος να γεμίζει ασφυκτικά, η ατμόσφαιρα πήρε φωτιά στην είσοδο των δύο ομάδων, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να φροντίζουν γι' αυτό, έχοντας προμηθευτεί... 52 τόνους χαρτάκια! Οι εικόνες που καταγράφηκαν ήταν αναμενόμενα εντυπωσιακές, με τα πανοραμικά πλάνα του σκηνοθέτη να αναδεικνύουν το μεγαλείο του μεγαλύτερου ντέρμπι στον κόσμο!

🇦🇷 Ha empezado el Superclásico de Argentina entre River Plate y Boca Juniors.



⚪️🔴 Y así fue el ESPECTACULAR recibimiento de la afición de River en el Monumental. #RiverPlate #Superclasico — Fútbol Total 𝕏⚽ (@FT_Total) April 19, 2026

Viene River Plate y explota la hinchada en el Monumental de Núñez. Recibimiento historico. April 19, 2026

🇦🇷 SUPERCLÁSICO @ EL MONUMENTAL — 📚 Tears at La Bombonera/Dame Bola (@BomboneraTears) April 19, 2026