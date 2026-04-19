Ρίβερ - Μπόκα: Φαντασμαγορική ατμόσφαιρα με 52 τόνους χαρτάκια
Για μία ακόμη φορά, το Μπουένος Άιρες χωρίστηκε στα δύο, με τη Ρίβερ Πλέιτ να υποδέχεται την Μπόκα Τζούνιορς στο κατάμεστο Μονουμεντάλ.
Με το ιστορικό γήπεδο των Μιγιονάριος να γεμίζει ασφυκτικά, η ατμόσφαιρα πήρε φωτιά στην είσοδο των δύο ομάδων, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να φροντίζουν γι' αυτό, έχοντας προμηθευτεί... 52 τόνους χαρτάκια! Οι εικόνες που καταγράφηκαν ήταν αναμενόμενα εντυπωσιακές, με τα πανοραμικά πλάνα του σκηνοθέτη να αναδεικνύουν το μεγαλείο του μεγαλύτερου ντέρμπι στον κόσμο!
🇦🇷 Ha empezado el Superclásico de Argentina entre River Plate y Boca Juniors.— Fútbol Total 𝕏⚽ (@FT_Total) April 19, 2026
⚪️🔴 Y así fue el ESPECTACULAR recibimiento de la afición de River en el Monumental. #RiverPlate #Superclasico pic.twitter.com/rvVbWG1p89 (📹@TNTSportsAR)
Viene River Plate y explota la hinchada en el Monumental de Núñez. Recibimiento historico. pic.twitter.com/X17FAsbaCS— Barra Brava (@barrabrava_net) April 19, 2026
🇦🇷 SUPERCLÁSICO @ EL MONUMENTAL pic.twitter.com/9eb9zDrNNV— 📚 Tears at La Bombonera/Dame Bola (@BomboneraTears) April 19, 2026
🇦🇷 River Plate host Boca Juniors tonight: 52 tonnes of ticker-tape awaits the playing surface at El Monumental 😳 pic.twitter.com/qvaY30C8nn— 📚 Tears at La Bombonera/Dame Bola (@BomboneraTears) April 19, 2026
