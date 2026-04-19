Ρίβερ - Μπόκα: Φαντασμαγορική ατμόσφαιρα με 52 τόνους χαρτάκια

Γιάννης Πολιάς
Ρίβερ - Μπόκα: Φαντασμαγορική ατμόσφαιρα με 52 τόνους χαρτάκια

Τρομερή ατμόσφαιρα στο ντέρμπι της Ρίβερ Πλέιτ με τον Μπόκα Τζούνιορς, με... 52 τόνους χαρτάκια να εκσφενδονίζονται στο ξεκίνημα του ντέρμπι.

Για μία ακόμη φορά, το Μπουένος Άιρες χωρίστηκε στα δύο, με τη Ρίβερ Πλέιτ να υποδέχεται την Μπόκα Τζούνιορς στο κατάμεστο Μονουμεντάλ.

Με το ιστορικό γήπεδο των Μιγιονάριος να γεμίζει ασφυκτικά, η ατμόσφαιρα πήρε φωτιά στην είσοδο των δύο ομάδων, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να φροντίζουν γι' αυτό, έχοντας προμηθευτεί... 52 τόνους χαρτάκια! Οι εικόνες που καταγράφηκαν ήταν αναμενόμενα εντυπωσιακές, με τα πανοραμικά πλάνα του σκηνοθέτη να αναδεικνύουν το μεγαλείο του μεγαλύτερου ντέρμπι στον κόσμο!

     

