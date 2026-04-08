Ο Αντρέα Πίρλο αποχαιρέτησε με ένα τρυφερό μήνυμα τον άλλοτε προπονητή του, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Η είδηση του θανάτου του Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει προκαλέσει θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο, ιδιαίτερα σε όσους συνεργάστηκαν με τον θρυλικό Ρουμάνο τεχνικό. Ο Αντρέα Πίρλο είναι ένας εξ αυτών, με τον Ιταλό χαφ να στέλνει το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον 80χρονο τεχνικό μέσω μιας ανάρτησής του στο Facebook.

Ο Πίρλο μίλησε για μια πατρική φιγούρα, που του έμαθε να αγαπά το ποδόσφαιρο, ενώ τον ευχαρίστησε για τη στήριξη όσο έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Οι δυο τους είχαν συνυπάρξει στην Μπρέσια επι τρεις σεζόν, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή με τους Ατζούρι να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στη μεγάλη ομάδα υπό τις οδηγίες του Λουτσέσκου το 1995.

Αναλυτικά όσα έγραψε στην ανάρτησή του

«Σας ευχαριστώ για όλα, κύριε. Δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ. Με μεγάλωσες σαν γιο, δίνοντάς μου την ευκαιρία να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους όταν ήμουν πολύ μικρός. Με έμαθες τι σημαίνει να αγαπάς αυτό το άθλημα σε όλες του τις λεπτομέρειες. Δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ. Καλό ταξίδι, κύριε... Ευχαριστώ, Μιρτσέα Λουτσέσκου».