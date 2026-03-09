Με τον Σεσκ Φάμπρεγας στον πάγκο και ένα φιλόδοξο επιχειρηματικό πλάνο πίσω της, η Κόμο θέλει να μετατρέψει το ποδόσφαιρο σε ένα ολοκληρωμένο lifestyle θέαμα δίπλα στη διάσημη λίμνη.

Στο ποδόσφαιρο υπάρχει ο τεχνικός όρος «άνοιγμα του παιχνιδιού στα άκρα». Σημαίνει ότι οι παίκτες πρέπει να αξιοποιούν όλο το πλάτος του γηπέδου, ώστε να δημιουργούνται κενά στην αντίπαλη άμυνα. Ο προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας, εφάρμοσε αυτή την τακτική λεπτομέρεια με τον… δικό του τρόπο. Κατά τη χειμερινή διακοπή φρόντισε να αυξηθεί το πλάτος του αγωνιστικού χώρου στο «Giuseppe Sinigaglia» στο Κόμο. Με εντολή του προπονητή προστέθηκαν 50 εκατοστά δεξιά και ισάριθμα εκατοστά αριστερά στον χλοοτάπητα, ώστε το γήπεδο να φτάσει πλέον τα 66 μέτρα πλάτος.

«Ναι, ήταν δική μου επιθυμία», δήλωσε πρόσφατα ο Φάμπρεγας. «Ένα πιο πλατύ γήπεδο μάς επιτρέπει να ελέγχουμε καλύτερα το πρέσινγκ του αντιπάλου», εξήγησε ο Καταλανός για την πρωτοβουλία του. Για το καλοκαίρι προανήγγειλε ότι το γήπεδο θα γίνει ακόμη πιο πλατύ και θα πλησιάσει στο επιτρεπόμενο όριο που είναι τα 68 μέτρα.

Ο Φάμπρεγας αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού

Ο Φάμπρεγας, ανατρέπει αυτή τη λογική της μικρομεσαίας ομάδας. Μπορεί να είναι μια πόλη περίπου 80.000 κατοίκων, ωστόσο ο 38χρονος Ισπανός θέλει να τη βάλει στον χάρτη των μεγάλων. Μετέτρεψε την ομάδα σε πρωταγωνιστή που επιβάλλει τον ρυθμό του παιχνιδιού και θέλει να καταστήσει τον σύλλογο μόνιμα ελκυστικό μέλος της Serie A. Πίσω από τις ιστορικές ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, η Κόμο 1907 έχει πλέον εδραιωθεί. Είναι πλέον στην 4η θέση, κοιτάζει τ’ αστέρια και δικαίως ονειρεύεται.

Η άνοδος είναι εντυπωσιακά γρήγορη. Μόλις το 2024 η ομάδα επέστρεψε στη Serie A. Ο Φάμπρεγας, που είχε ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στον σύλλογο και στη συνέχεια ανέλαβε την ομάδα U 21, πήρε τα ηνία της πρώτης ομάδας τον προηγούμενο χειμώνα. Σήμερα, ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ, της Μπαρτσελόνα και της Τσέλσι είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα ονόματα του ιταλικού πρωταθλήματος.

Συνάδελφοι και παλιοί συμπαίκτες τον επαινούν. «Αν ήμουν παίκτης, θα ήθελα να με προπονεί ο Φάμπρεγας», δήλωσε ο Λουτσιάνο Σπαλέτι. Όπως είπε, έχει «πάρα πολλές ερωτήσεις» να του κάνει. Οι παίκτες της Κόμο ξέρουν πάντα τι πρέπει να κάνουν, ποιους χώρους να καταλάβουν και πώς να βγουν από δύσκολες καταστάσεις, παρατηρεί ο θρυλικός προπονητής Αρίγκο Σάκι. «Βλέποντας την Κόμο θα τη θεωρούσες επαρχιακή ομάδα; Όχι!», τόνισε.

Ο Φάμπρεγας ζητά από την ομάδα του να παίζει με αυτοπεποίθηση, με επιθετικό πρέσινγκ και ψηλά τοποθετημένη άμυνα. Πρόκειται για τάση της εποχής, αλλά όχι απαραίτητα για μια τεχνικά λιγότερο ισχυρή νεοφώτιστη ομάδα. Το 2021 ο σύλλογος αγωνιζόταν ακόμη στην τρίτη κατηγορία. Πέρυσι κατέλαβε τη 10η θέση στη Serie A. Το καλοκαίρι επενδύθηκαν 105 εκατομμύρια ευρώ σε νέους παίκτες.

Η ποδοσφαιρική φιλοσοφία του προπονητή - ο οποίος είχε μαθητεύσει δίπλα σε μεγάλους τεχνικούς όπως οκαι οείναι μόνο η μία πλευρά. Η άλλη είναι ένα ψυχρά υπολογισμένο επιχειρηματικό σχέδιο, όπου το θεαματικό στυλ της ομάδας αποτελεί απλώς το μέσο για έναν ευρύτερο στόχο.

«Για εμάς είναι καθοριστικής σημασίας να βρούμε έναν τρόπο να μετατρέψουμε το ποδόσφαιρο σε πραγματική επιχείρηση», δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Μίρβαν Σουάρσο. Ο ίδιος θεωρείται το εκτελεστικό χέρι των Ινδονήσιων δισεκατομμυριούχων του καπνού Μάικλ Μπουντί και Ρόμπερτ Μπαμπάνγκ Χαρτόνο, οι οποίοι διοικούν την αυτοκρατορία Djarum με εκτιμώμενο ετήσιο κύκλο εργασιών τεσσάρων δισεκατομμυρίων δολαρίων και αγόρασαν την Κόμο το 2019. Τότε η ομάδα αγωνιζόταν ακόμη στην 4η κατηγορία.

Στόχος είναι πλέον να μετατραπεί ο ιστορικός σύλλογος σε μέρος ενός ευρύτερου «χώρου ψυχαγωγίας». Ο Σουάρσο μάλιστα έκανε ξεκάθαρη σύγκριση με τη Disney: «Βλέπω το επιχειρηματικό μας μοντέλο παρόμοιο με εκείνο της Disney», είπε.

Ποδόσφαιρο ως εμπειρία… lifestyle

Πέρα από την «εμπειρία αγώνα» που σχεδιάστηκε από τον προπονητή και συνιδιοκτήτη Σεσκ Φάμπρεγας, ο σύλλογος πουλάει επίσημα προϊόντα του συλλόγου, αλλά και παπούτσια, ρούχα και βαλίτσες, τα οποία διατίθενται ακόμη και στο πολυτελές πολυκατάστημα Harrods στο Λονδίνο. Οι αγώνες της ομάδας λειτουργούν σαν μαγνήτης επισκεπτών. Στόχος είναι το ανακαινισμένο «Giuseppe Sinigaglia» να φιλοξενεί 365 εκδηλώσεις τον χρόνο και να προσφέρει μια συνολική εμπειρία που θα συνδυάζει lifestyle, ψυχαγωγία και πολυτέλεια.

Και πού θα μπορούσε να γίνει αυτό καλύτερα από τη λίμνη Κόμο, έναν αγαπημένο προορισμό του διεθνούς jet set; Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει εκεί τη βίλα του, ενώ πολλοί σταρ του Χόλιγουντ περνούν τις διακοπές τους στην περιοχή. Στο brand «Κόμο» σκοπός είναι να συγχωνευθούν ο πολυτελής τουριστικός προορισμός και το ποδόσφαιρο. «Σκεφτόμαστε τα πάντα με κριτήριο την κερδοφορία», δήλωσε ο Σουάρσο.

Ήδη το 40 % των εισιτηρίων αγοράζεται από τουρίστες. Ο σύλλογος συνεργάζεται με το τοπικό γραφείο τουρισμού με στόχο η περιοχή να γίνει «ο κορυφαίος προορισμός ποδοσφαιρικού τουρισμού στον κόσμο». Το καλοκαίρι οι γονείς μπορούν να κάνουν βαρκάδα στη λίμνη, να επισκεφθούν κοντινά κάστρα, να απολαύσουν γκουρμέ εστιατόρια ή να επισκεφθούν το Μιλάνο -μόλις μία ώρα μακριά- ενώ τα παιδιά συμμετέχουν στο «Discovery Summer Camp» έναντι 2.500 ευρώ την εβδομάδα. Τον συντονισμό έχει αναλάβει ο πρώην διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής Ραφαέλ Βαράν, επικεφαλής των ακαδημιών. Μετοχές στον σύλλογο κατέχει και ο Τιερί Ανρί.

Στις εξέδρες του «Giuseppe Sinigaglia» εμφανίζονται συχνά αστέρες του Χόλιγουντ. Η Κίρα Νάιτλι, ο Έιντριεν Μπρόντι και ο Χιου Γκραντ έχουν ήδη παρακολουθήσει αγώνες της ομάδας του Φάμπρεγας. Το γραφικό στάδιο δίπλα στη λίμνη (13.500 θέσεις) πρόκειται να επεκταθεί και να μετατραπεί σε αρένα πολλών χρήσεων. Είναι άραγε η Kόμο προάγγελος μιας νέας εποχής στο σύγχρονο ποδόσφαιρο;

Είναι πιθανό και άλλοι σύλλογοι της Serie A με παρόμοιο τουριστικό δυναμικό, όπως στη Φλωρεντία, την Πάρμα ή τη Μπολόνια, να εμπνευστούν από το παράδειγμα των Λομβαρδών. «Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πάντα σκαμπανεβάσματα», λέει ο πρόεδρος του συλλόγου. «Αλλά αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, ο κόσμος δεν θα ξεχωρίζει πια τη λίμνη Κόμο από την ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης».