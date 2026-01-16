Η Αταλάντα δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Πίζα, αφού παραχώρησε εκτός έδρας ισοπαλία 2-2.

H Αταλάντα δεν μπόρεσε να συνεχίσει το σερί και έπειτα από τρεις διαδοχικές νίκες γκέλαρε στο «Romeo Anconetani», αφού παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Πίζα. Στο -2 από την από την εξάδα οι Μπεργκαμάσκι, έπιασαν τη Φιορεντίνα στην 18η θέση οι γηπεδούχοι. Η Πίζα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και ήταν η πιο δραστήρια ομάδα στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, υποχρεώνοντας τον Καρνεσέκι σε σημαντικές επεμβάσεις. Μάιστερ και Ιντρίσα Τουρέ έφτασαν κοντά στο γκολ, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα. Την ίδια ώρα η Αταλάντα δυσκολευόταν αρκετά να κυκλοφορήσει την μπάλα και να απειλήσει. Στην επανάληψη, οι Μπεργκαμάσκι ανέβασαν την απόδοσή τους και με τις αλλαγές του Παλαντίνο κατάφεραν να φτάσουν στο γκολ. Στο 83' ο Κρστόβιτς εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αδράνεια των αντιπάλων και πέτυχε το 1-0. Ωστόσο, η Πίζα απάντησε άμεσα και στο 87' ο Ντουροσινμί με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-1.