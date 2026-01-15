Κόμο - Μίλαν 1-3: Ακόμα πιο κοντά στην κορυφή
Ο Μαξ Αλέγκρι πριν τη σέντρα τόνισε πως η Μίλαν θέλει τουλάχιστον 40 βαθμούς για να παραμείνει στη μάχη του τίτλου και οι παίκτες του φρόντισαν να αρχίζουν να... μαζεύουν. Οι Ροσονέρι επικράτησαν 3-1 της Κόμο εκτός έδρας και βρέθηκαν στο -3 από την κορυφή της Serie A. Αντίθετα, η γηπεδούχος ομάδα όχι μόνο δεν μπόρεσε να πλησιάσει την 5η Ρόμα, αλλά είδε την Μπολόνια να την πλησιάζει. Εξαιρετικός ο Ραμπιό, έκανε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο.
Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ανοίξουν το σκορ, όταν από σέντρα του Μπατούρινα ο Όλιβερ Κεμπφ πρόλαβε τον Φοφανά, σκοράροντας με κεφαλιά. Η Κόμο έφτασε κοντά και στο 2-0, με τον Λούκας Ντα Κούνια, όμως το σουτ πέρασε άουτ. Λίγο αργότερα ο Μενιάν είχε τρομερή επέμβαση στην προσπάθεια του Ντα Κούνια, ενώ ο Γάλλος νίκησε και τον Δουβίκα. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Μίλαν βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στο ματς, όταν στο 45' o Ραμπιό ανατράπηκε από τον Κεμπφ μέσα στην περιοχή και ο Ενκουνκού εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για το 1-1. Ο Ραμπιό στο 55' έφτασε στην ανατροπή, αφού με ωραίο τελείωμα πέτυχε το 2-1. Η Κόμο πίεσε, είχε σημαντικές ευκαιρίες με τον Παζ, αλλά στο 88' ο Ραμπιό «σφράγισε» το τρίποντο διαμορφώνοντας το 3-1.
Πήρε μπρος η Μπολόνια
Η Μπολόνια, αν και βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ, τελικά έφυγε με το διπλό από τη Βερόνα με 3-2. Με την νίκη αυτή έβαλε τέλος στα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα και βρέθηκε στο -4 από την εξάδα. Στον αντίποδα, η Βερόνα παραμένει στον πάτο της Serie A. Δεν αγωνίστηκε ο Μπάμπης Λυκογιάννης για τους Ροσομπλού. Στο 13΄ο Όρμπαν με δυνατό σουτ εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Στο 21΄ο Ορσολίνι έφερε το ματς στα ίσα σημαδεύοντας την αριστερή γωνία της αντίπαλης εστίας. Η ομάδα του Βιντσέντσο Ιταλιάνο πήρε μπρος και οκτώ λεπτά αργότερα, στο 29΄ο Όντγκαρντ έγραψε το 2-1. Στο 44' ο Κάστρο ανέβασε το σκορ στο 3-1 εκτελώντας στο αριστερό παραθυράκι, αλλά στο 72΄ο Φρόιλερ, μετά από εκτέλεση κόρνερ, άθελα του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του διαμορφώνοντας το 3-2. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε του αγώνα και η Μπολόνια πανηγύρισε το τρίποντο.
