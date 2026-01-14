Μάλεν: Μετακομίζει στην Ιταλία για χάρη της Ρόμα
Μετά από έναν χρόνο στην Αγγλία και την Άστον Βίλα, ο Ντόνιελ Μάλεν φτιάχνει βαλίτσες και ετοιμάζεται να κατηφορίσει για τη Μεσόγειο, καθώς η Ρόμα συμφώνησε με τον βρετανικό σύλλογο για την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού.
Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές αφορά δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι έναντι 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, με το deal να περιλαμβάνει οψιόν υποχρεωτικής αγοράς για το καλοκαίρι για ποσό λίγο κάτω από τα 29 εκατομμύρια.
Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να βρεθεί σήμερα στη Ρώμη, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ιταλικό σύλλογο.
Ο Μάλεν, που σε λίγες ημέρες θα κλείσει τα 27 του χρόνια, μέτρησε δέκα γκολ και δύο ασίστ σε 46 συμμετοχές με τη Βίλα, με τους Τζαλορόσι να αναμένεται να γίνουν η τέταρτη ομάδα στην επαγγελματική του καριέρα, καθώς πέραν αυτής του Ουνάι Έμερι, είχε αγωνιστεί επίσης σε Αϊντχόφεν και Ντόρτμουντ.
🚨🟡🔴 Donyell Malen to AS Roma, here we go! Deal in place with Aston Villa and player’s agents.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026
Malen, authorized by Villa to fly to Roma today.
£2m loan fee, £25m buy clause to become mandatory. #AVFC accept all conditions of loan deal, manager by Roma director Ricky Massara. pic.twitter.com/yvS024tHFU
