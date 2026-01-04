Αταλάντα - Ρόμα 1-0: Επιστροφή με... ήττα για τον Γκασπερίνι
Ήταν μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά βραδιά, καθώς ο Γκασπερίνι επέστρεψε για πρώτη φορά στο Μπέργκαμο ως αντίπαλος, μετά από εννέα χρόνια στην Αταλάντα. Ωστόσο, οι Μπεργκαμάσκι δεν πτοήθηκαν, καθώς επικράτησαν 1-0 των Τζαλορόσι. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 12ο λεπτό, όταν ο Σβίλαρ έκανε κακή έξοδο σε εκτέλεση κόρνερ και ο Σκαλβίνι έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση με το στήθος. Η Ρόμα προσπάθησε να απαντήσει, ωστόσο δεν βρήκε λύσεις για την αντίπαλη εστία. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχασε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Φέργκιουσον κοντρόλαρε με πλάτη στο τέρμα, γύρισε και εκτέλεσε, αναγκάζοντας τον γκολκίπερ της Αταλάντα σε εντυπωσιακή απόκρουση. Η Ρόμα πίεσε και στις καθυστερήσεις ο Ντιμπάλα έχασε μεγάλη ευκαιρία, αφού νικήθηκε στ τετ-α-τετ από τον Καρνεζέκι.
