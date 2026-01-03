Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μήτογλου βρίσκεται η Σαμπντόρια!

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Σαμπντόρια βρίσκεται ο Γεράσιμος Μήτογλου, με τον Έλληνα αμυντικό να έχει περάσει τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις.

Όπως είχε ήδη γραφτεί από την ιταλική εφημερίδα «La Republica» στις 31/12 ο Γεράσιμος Μήτογλου αναμενόταν να βρεθεί το Σάββατο (03/12) στην Γένοβα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ιστορική Σαμπντόρια, που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία του Ιταλικού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με μία άλλη εφημερίδα της γειτονικής μας χώρας, την «Tutto Mercato Web» ο Έλληνας οπισθοφύλακας βρίσκεται όντως στον Ιταλικό βορρά και έχει περάσει ήδη τις απαιτούμενες ιατρικές του εξετάσεις, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται να γίνει εντος ολίγων ωρών.

O 26χρόνος αμυντικός γνώριζε ήδη από την αρχή της χρονιάς ότι βρίσκεται εκτός των πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ είχαν κατατεθεί εκατέρωθεν προσφυγές με την ΑΕΚ.

Θυμίζουμε πως ο Γεράσιμος Μήτογλου έφτασε στην ΑΕΚ το 2021 με μεταγραφή από τον Βόλο και σε τέσσερις σεζόν με τα κιτρινόμαυρα κατέγραψε 77 συμμετοχές, πετυχαίνοντας και πέντε γκολ.